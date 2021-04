Hace cuatro años, Miguel llamó a sus hermanos que estaban en Sao Paulo. Por sus raíces multiculturales y haber vivido en Asia, Brasil y Colombia, no tienen barreras culturales para una empresa dedicada a una producción no tradicional en Costa Rica. Tampoco para pensar en exportar al continente donde se estuviera generando demanda. La decisión, empero, no se tomó de la noche a la mañana.