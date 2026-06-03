Tecnología

‘20 minutos de pánico’: así es cómo la IA facilita la suplantación de voz para estafas de ciberdelincuentes

El FBI señaló en abril que los estadounidenses perdieron más de $893 millones el año pasado en engaños habilitados por IA

EscucharEscuchar
Por AFP

Liz Benz sigue convencida de que la persona que la llamó angustiada era su hijo: el tono y el ritmo sonaban iguales a los de la voz de su chico de 16 años.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
IAestafasFBIsuplantación de voz
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.