Tecnología

6 preguntas (y respuestas) sobre las redes ‘multicloud’ que las empresas deben hacerse para evitar la caída de sus sistemas informáticos y dejar de operar

La caída de los servicios de varios proveedores globales amerita que las empresas e instituciones implementen una opción para mantener sus sistemas informáticos y su operación activos

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Por Carlos Cordero Pérez

La era de la resistencia a disponer de los sistemas mediante computación en la nube quedó atrás hace seis años. Pero el modelo de software as a service (SaaS) demostró que no es infalible en el 2025.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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