9 aplicaciones de ‘streaming’ que usted puede usar en lugar de las tradicionales

El consumo de contenido digital de video, series, documentales y películas cambió radicalmente. Las plataformas de streaming multiplican su presencia en el menú de los usuarios, quienes ya suelen tener varios servicios activos a la vez.

Las plataformas comerciales más reconocidas controlan gran parte del mercado, como los casos de HBO Max, Netflix, Disney+, Prime Video, Paramount+, Apple TV+ y Hulu. Pero, aparte de pagar varias suscripciones, el usuario debe enfrentarse a una compleja localización de sus títulos preferidos, recomendados o premiados.

Por eso muchos usuarios optan por aplicaciones alternativas como Stremio, Crackle y MyStream, entre otras, que unifican o centralizan el acceso a contenido desde múltiples plataformas, se apoyan en un sistema de complementos (add-ons) expandiendo las posibilidades de sus catálogos, brindan gran flexibilidad y tienen opciones de personalización.

Algunas plataformas no tienen costo, son compatibles con distintos dispositivos y tienen soporte publicitario, una situación que también se presenta en algunas marcas dominantes en sus suscripciones básicas (como HBO Max).

Las aplicaciones alternativas también presentan varias desventajas: la dependencia de complementos de terceros, add-ons que no están verificados por la plataforma principal, riesgos de seguridad y privacidad, contenido sin tener la licencia para ofrecerlo que expone al usuario a consecuencias legales según la jurisdicción.

También se reportan problemas de compatibilidad con ciertos sistemas operativos, el alto consumo de recursos del sistema con la transmisión de contenido de alta definición (HD), publicidad intrusiva y la configuración puede ser compleja para usuarios con poca experiencia.

Por eso se recomienda que, si usted opta por estas aplicaciones, utilice redes privadas virtuales o VPN para proteger la privacidad al cifrar el tráfico de Internet, instale solo complementos oficiales, pues los complementos de terceros aumentan los riesgos, mantenga la versión más reciente del software, instale un programa antivirus confiable y revise la legalidad del contenido antes de su consumo.

Las altarnativas de canales 'streaming' se multiplicaron en los últimos años, tanto con marcas reconocidas y dominantes en el mercado global como con aplicaciones y plataformas alternativas. (Shutterstock/Shutterstock)

Dial de ‘streaming’

Estas son algunas de las plataformas existentes para streaming:

Stremio

Es una plataforma moderna que simplifica el acceso y sirve como punto de encuentro para todos los contenidos, incluyendo de los servicios de suscripción que ya tiene el usuario (Netflix, HBO, Disney+ y otros).

Ofrece un modo invitado que respeta el anonimato. Asimismo, permite la sincronización de biblioteca e historial en distintos dispositivos: Windows, Mac, Linux, Android, Android TV, Fire TV Stick, iOS (vía web y aplicación nativa), navegador web e incluso televisores inteligentes de Samsung y LG.

Brinda recomendaciones basadas en el historial del usuario, gestión de biblioteca para mantener organizado lo visto, calendario de estrenos y notificaciones, sincronización en la nube, modo invitado (para usarlo sin crear una cuenta) y diseño y usabilidad especialmente cuidados para ofrecer una experiencia fluida.

La legalidad del uso depende de los complementos instalados, ya que algunos ofrecidos por la comunidad de desarrolladores pueden enlazar a contenido protegido para el cual no se tiene licencia o presentan riesgos de malware, virus o spyware.

Otras desventajas que presenta Stremio son: puede haber exposición a publicidad intrusiva y riesgo de phishing, la transmisión en alta definición consume recursos del sistema y algunos dispositivos pueden experimentar problemas de compatibilidad.

Kodi

Es una plataforma de código abierto. Permite una gran personalización, ver películas, episodios de televisión y escuchar música, entre otros, y utilizar una amplia gama de complementos. Está disponible en múltiples plataformas (incluyendo Windows, Mac, Linux, iOS y Android).

Posee gran flexibilidad, soporte para una amplia variedad de formatos de archivo y una activa comunidad que desarrolla nuevos complementos.

Pero puede ser complicado de configurar para los usuarios y algunos complementos pueden incluir contenido que no son legales en la región donde se encuentra la persona.

Plex

Se enfoca en contenido legal y oficial, ofreciendo acceso a una amplia variedad de películas, series y contenido de televisión en vivo, e incluso escuchar música, a partir de una gran variedad de complementos.

Además, cuenta con una funcionalidad de servidor personal para organizar una biblioteca multimedia propia y es compatible con dispositivos de streaming como Roku y Chromecast, consolas y móviles.

Tubi TV

Ofrece contenido completamente gratuito gracias a anuncios “no intrusivos”, con una amplia selección de películas y series de televisión, así como una buena selección de contenido en HD.

No requiere suscripción y está disponible para múltiples dispositivos (móviles y navegadores, Roku y Apple TV, entre otros), pero su contenido es limitado en comparación con servicios de pago.

Pluto TV

Ofrece canales de televisión en vivo e incluye una biblioteca de contenido bajo demanda. Simula la experiencia de ver televisión tradicional.

También es gratuito y sin necesidad de suscripción, con gran variedad de canales y contenido, además de estar disponible en múltiples plataformas.

Aquí también el usuario puede sufrir con anuncios durante la reproducción y tiene menor oferta de contenido premium en comparación con servicios de pago.

SCRTC MyStream

Es una aplicación disponible para diferentes tipos de dispositivos (incluidos smartphones iOS y Android y computadoras) de South Central Rural Telecommunications Cooperative, ubicada en Kentucky, Estados Unidos.

Tiene una interfaz sencilla y fácil de usar, así como ofrece contenido en alta calidad y acceso a una amplia biblioteca de películas y series de diferentes géneros.

SofaScore

También es una aplicación para dispositivos iOS y Android. Se enfoca en la transmisión en vivo de eventos deportivos y contenido multimedia, películas y programas de televisión.

Ofrece estadísticas deportivas en tiempo real, es compatible con múltiples plataformas y no tiene necesidad de suscripción paga.

TeaTV

Es una biblioteca de películas y series en HD y títulos de reciente lanzamiento.

Ofrece descargas para ver sin conexión y es compatible con dispositivos Android, iOS y Windows.

Presenta una interfaz limpia y fácil de navegar, pero depende de fuentes externas para el contenido lo que puede presentar riesgos legales si no tienen licencias.

Crackle

Es una plataforma gratuita, también con anuncios, que ofrece películas y programas de televisión en HD sin necesidad de suscripción. Tiene el respaldo de la firma Sony.

Asimismo, cuenta con contenido exclusivo, incluidos originales de Crackle. Está disponible en múltiples plataformas y dispositivos (consolas, smartphones y otros) y es una opción confiable y legal. Pero su catálogo es limitado.