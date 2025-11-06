Tecnología

Adopción responsable y ética de la IA: Grant Thornton ofrecerá una conferencia exclusiva sobre el tema en RED506

¿Cómo hacer un uso responsable y ético de la IA en los procesos empresariales? Grant Thornton lo analizará en la 14.ª edición de RED506. El evento se llevará a cabo este 11 de noviembre en el hotel Crown Plaza y las entradas están a la venta en Special Ticket

Por Andrea Mora Zamora

La inteligencia artificial (IA) es el siguiente paso para las organizaciones que están avanzando en la automatización de sus procesos.








Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

