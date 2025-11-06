Adopción responsable y ética de la IA: Grant Thornton ofrecerá una conferencia exclusiva sobre el tema en RED506

La inteligencia artificial (IA) es el siguiente paso para las organizaciones que están avanzando en la automatización de sus procesos.

Sin embargo, para que su adopción sea responsable y ética, es necesario fortalecer los marcos legales que regulen su uso y garanticen la transparencia en su implementación.

Así lo asegura la firma Grant Thornton, que durante el evento RED506 de El Financiero, este 11 de noviembre del 2025, presentará una ponencia exclusiva en la que abordará las prácticas clave para promover “un desarrollo tecnológico alineado con el bienestar social” por medio de la Inteligencia Artificial.

La conferencia llevará por título “Fortalecimiento de marcos legales y éticos: transparencia y desarrollo tecnológico alineado con el bienestar social” y estará a cargo de Natalia Ramírez, gerente legal de Grant Thornton Costa Rica.

¿Cómo hacer un uso responsable y ético de la IA en los procesos empresariales? Grant Thornton lo analizará en la 14.ª edición de RED506.

RED506 2025

La 14.ª edición de RED506, el evento anual de El Financiero que presenta los estudios y análisis más actualizados sobre las tendencias del comportamiento digital y del consumidor conectado en Costa Rica, se realizará este martes 11 de noviembre.

El encuentro contará con una agenda robusta que incluirá conversatorios y presentaciones de expertos de empresas como Microsoft, Correos de Costa Rica, Universidad Fidélitas, kölbi y Grant Thornton.

La edición 2025 pondrá énfasis en un tema que ya está redefiniendo a la industria: la Inteligencia Artificial. Destacará, además, una ponencia exclusiva de SHIFT Porter Novelli, que expondrá los avances en la adopción y el uso de motores de IA en los sectores de la industria local, el mercadeo y la comunicación.

SHIFT Porter Novelli también presentará su estudio “Radiografía del costarricense conectado 2025”, una investigación que permitirá comprender en profundidad el comportamiento digital del consumidor costarricense y las principales tendencias que marcarán su relación con la tecnología y las marcas.

Las entradas ya están disponibles y pueden adquirirse en el enlace del siguiente código QR:

El evento se llevará a cabo de 1 a 6 de la tarde en el Hotel Crowne Plaza, en Sabana Norte.

Los asistentes con entrada VIP recibirán un resumen ejecutivo exclusivo tanto de la ponencia como del tradicional estudio de SHIFT Porter Novelli.

Para más información, las personas interesadas pueden escribir a eventosef@nacion.com.