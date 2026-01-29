Alta demanda de chips para IA lleva a Samsung a obtener beneficios récord

Por Kang Jin-kyu El gigante tecnológico surcoreano Samsung Electronics reportó este jueves 29 de enero un beneficio trimestral récord, impulsado por la demanda masiva por los chips de memoria utilizados en la inteligencia artificial (IA).
Por Kang Jin-kyu El gigante tecnológico surcoreano Samsung Electronics reportó este jueves 29 de enero un beneficio trimestral récord, impulsado por la demanda masiva por los chips de memoria utilizados en la inteligencia artificial (IA).
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.