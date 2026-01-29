Tecnología

Alta demanda de chips para IA lleva a Samsung a obtener beneficios récord

Samsung registró ingresos 9% mayores en diciembre pasado en comparación al trimestre previo

Por AFP

Por Kang Jin-kyu El gigante tecnológico surcoreano Samsung Electronics reportó este jueves 29 de enero un beneficio trimestral récord, impulsado por la demanda masiva por los chips de memoria utilizados en la inteligencia artificial (IA).








