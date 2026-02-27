Tecnología

Amazon apuesta fuerte en la batalla para entrenar la IA y marcar diferencia

Amazon promete mejoras del 40% en la relación calidad-precio con sus nuevos chips para IA

EscucharEscuchar
Por AFP

Austin, Estados Unidos En un mundo donde Nvidia lidera el mercado de chips para entrenar a la inteligencia artificial (IA), Amazon marca una diferencia en la batalla con sus propias armas, que ofrecen más eficiencia, rápida evolución y personalización.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
AmazonNvidiainteligencia artificialIAchips
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.