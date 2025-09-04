Amazon incorpora la IA en sus compras con una nueva función que compite con Google

La industria minorista se encuentra en una carrera constante por integrar la inteligencia artificial (IA) y la realidad aumentada para transformar la experiencia del consumidor.

En un mercado global cada vez más competitivo, gigantes como Google y Pinterest ya implementaron herramientas de búsqueda visual que permiten a sus usuarios encontrar información sobre productos con solo apuntar la cámara de su teléfono.

Ahora Amazon permitirá utilizar la búsqueda visual en tiempo real con ayuda de la cámara del celular para escanear productos y encontrar elementos similares, en una experiencia que compra que se refuerza con el asistente Rufus.

La compañía tecnológica amplió las capacidades de Amazon Lens para incorporar la búsqueda visual en tiempo real, con la que se puede escanear cualquier producto con ayuda de la cámara para encontrar otros similares en el eCommerce.

Esta tecnología se conoce como Lens Live y añade un componente de tiempo real a la función existente Amazon Lens, que ya permitía a los usuarios subir imágenes o escanear códigos de barras. La nueva herramienta arrojará una serie de resultados en un carrusel deslizable en la parte inferior de la pantalla.

La nueva función de Amazon Lens Live utiliza la cámara del teléfono de los usuarios para escanear y encontrar productos similares en tiempo real. (Amazon / Europa Press/Amazon / Europa Press)

Si un cliente encuentra algo que le gusta, puede tocar el artículo para que la función se enfoque en él y, si así lo desea, añadirlo directamente a su carrito de compra o a su lista de deseos.

LEA MÁS: Guerra de chips: Estados Unidos restringe a TSMC y Samsung en China

Esta experiencia de compra inteligente se ha reforzado con Rufus, el asistente de Amazon, con el que se puede conversar para profundizar en la información sobre los productos. Todo ello sin salir de Amazon Lens, como explicó en una nota de prensa compartida en su blog.

LEA MÁS: ChatGPT implementará esta acción tras suicidio de un adolescente

Amazon explicó que la búsqueda con Lens Live se realiza en el propio dispositivo con un modelo de detección de objetos de visión artificial preciso y ligero, que realiza el escaner de los objetos mientras la cámara pasa por ellos o se centra en alguno.

Para la comparación con el catálogo de Amazon, se utiliza un modelo de incrustación visual de aprendizaje profundo.

La compañía habilitó Lens Live para “decenas de millones de clientes” y planea extenderlo a todos los clientes de Estados Unidos en los próximos meses.