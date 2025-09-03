Internacionales

Guerra de chips: Estados Unidos restringe a TSMC y Samsung en China

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves y AFP

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump revocó la autorización para que el gigante taiwanés de los semiconductores TSMC exporte equipo de fabricación de chips a China sin licencia.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
TSMCchipsChinasemiconductores
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.