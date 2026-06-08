Tecnología

Apple contraataca en la carrera de la IA con Siri AI, pero Wall Street reacciona con cautela

Apple inauguró su tradicional Conferencia Mundial de Desarrolladores con varios anuncios centrados en cómo la IA potenciará sus aplicaciones, soluciones, servicios y dispositivos

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez
Apple
La tecnología de IA desarrollada por Apple estará disponible en sus diferentes equipos de usuario. (Apple/Apple)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
AppleSiriinteligencia artificialIA
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.