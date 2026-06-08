Apple contraataca en la carrera de la IA con Siri AI, pero Wall Street reacciona con cautela

La tecnología de IA desarrollada por Apple estará disponible en sus diferentes equipos de usuario.

La inteligencia artificial (IA) se convirtió en una tecnología omnipresente en las aplicaciones, soluciones, servicios y dispositivos en menos de media década.

Desde el lanzamiento del ChatGPT en 2022, las compañías corren para incorporar la IA en una competencia en la que pretenden mejorar su atractivo ante consumidores como ante inversionistas, en particular en el mercado financiero de Estados Unidos.

Y si una firma llega con atraso al mercado, deberá introducir su propuesta con una diferencia radical y superior. ¿Lo logra Apple con sus anuncios de este lunes 8 de junio?

La compañía inauguró su Conferencia Mundial de Desarrolladores 2026 (WDC26, por sus siglas en inglés) con el anuncio de la próxima generación de Apple Intelligence y una versión de Siri IA.

“Entregamos la próxima generación de Apple Intelligence en nuestras plataformas, presentando Siri AI, una Siri mucho más inteligente, conocedora y capaz”, dijo Craig Federighi, vicepresidente senior de ingeniería de software de Apple.

Según The Wall Street Journal, la nueva versión de Siri IA se desarrolló junto con Google, en su esfuerzo por reinsertarse en el centro de la competencia de la IA, que ocupan en la actualidad sus rivales Microsoft, Open AI, Anthropic, xAI de Elon Musk y la misma Google.

The New York Times dijo con ironía que “Apple vuelve a intentarlo con la IA, pero no lo llames una reinvención” y señaló que es la segunda vez que la firma explica sus planes de IA, “aunque a diferencia de sus rivales no se está reorganizando en torno a esa tecnología”.

Tras los anuncios, el precio de la acción de Apple cayó de $315 a la 1:30 p.m. a alrededor de los $300 después de las 4:30 hora de la costa este de Estados Unidos. Este precio de cierre es similar al que tuvo a mediados de mayo pasado. Hace un año, estuvo alrededor de los $200.

Otra vez, ‘la nueva Siri’

La presentación de este 8 de junio fue liderada por su actual CEO, Tim Cook, quien pronto cederá su puesto a John Ternus.

En la inauguración de la WDC26 la firma anunció la próxima generación de Apple Intelligence que permitiría, entre otras cosas, que Siri AI responda preguntas relacionadas con el contenido en la pantalla del usuario, aproveche su conocimiento del contexto personal para buscar en diferentes aplicaciones y acceder a la web para obtener información actualizada utilizando conocimientos amplios y generar una respuesta útil.

La nueva Siri AI —que estará integrada en los dispositivos iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y Apple Vision Pro— podrá realizar comprensión del contexto personal y buscar en mensajes, correos y fotos, entre otros, para encontrar respuestas e información a consultas, volver a una conversación anterior o iniciar una nueva y sincronizar de forma privada el historial en iCloud.

Tiene funciones dirigidas a mejorar el encuadre y la composición de una foto, editar imágenes, navegar por múltiples pestañas en Safari, comunicarse a través del correo electrónico.

Según la compañía, en muchas de estas funciones, los usuarios pueden simplemente describir lo que buscan.

Entre sus nuevas funciones, la IA de Apple podrá notificar a un usuario sobre novedades en sus sitios web preferidos, mejoras de edición de fotografías y avances para encontrar información. (Apple/Apple)

La nueva Apple Intelligence impulsará la siguiente versión de Siri AI para que sea un asistente mucho más personal, capaz y conversacional, con herramientas integradas para escribir e inteligencia visual en todas las plataformas para buscar información y responder preguntas sobre prácticamente cualquier tema.

Con Notify Me, los usuarios pueden pedir a Safari que vigile una página web para detectar cambios, como reposiciones de productos o bajadas de precios. Asimismo, pueden decirle a Safari lo que buscan, al tiempo que les alerta sobre contraseñas débiles o comprometidas.

Con Image Playground se pueden crear imágenes de alta calidad en prácticamente cualquier estilo, gracias a un nuevo modelo generativo que funciona en Private Cloud Compute. Las imágenes generadas incluirán automáticamente una marca de agua oculta de SynthID para identificarlas como generadas por IA.

Las nuevas funciones de Apple Intelligence también ayudan a los usuarios a gestionar su comunicación, mostrando información relevante cuando la necesitan, al tiempo que pueden crear un recordatorio o una nota.

Y si los usuarios llaman a una empresa, Call Context muestra de forma proactiva información relevante —como un código de confirmación o un número de reserva— directamente en la app Phone.

Por ejemplo, si un usuario llama a una aerolínea para cambiar un vuelo, la app de llamadas encuentra automáticamente su código de confirmación en el correo.

Esta app también analiza una llamada entrante para indicar quién llama al usuario, mostrando información útil.

Apple también destacó que las aplicaciones de accesibilidad podrán contar con nuevas capacidades, como en el caso de VoiceOver, que brinda descripciones más detalladas de las imágenes.

Con Live Recognition el usuario con problemas de vista podrá hacer preguntas rápidas sobre su entorno y obtener respuestas detalladas; con Tifier podrá realizar una exploración asistida con una interface de alto contraste; y con el Control por Voz podrá navegar completamente por voz en iPhone y iPad.

Además, con Apple Intelligence, el nuevo Siri AI brindará sugerencias a un usuario de iPad para mejorar su escritura.

¿Diferencias? ¿Novedades?

Aunque muchas de estas funciones ya se disponen en Gemini, ChatGPT o Copilot, Apple sostiene que la diferencia será la capacidad de obtener mejoras entre plataformas para que las tareas diarias se sientan más rápidas, fluidas y agradables, complementadas con refinamientos en el diseño del software y funciones para personalizar la pantalla en los dispositivos.

Así, según Apple, los usuarios de iCloud podrán utilizar Álbumes Compartidos, para intercambio de fotos multiplataforma con soporte de resolución completa; la app Salud ofrecerá soporte para la perimenopausia y la menopausia.

El Apple Watch tendrá una nueva cuadrícula dinámica de aplicaciones con iconos de cinco aplicaciones sugeridas por Siri.

Los usuarios de AirPods podrán disfrutar de un ecualizador personalizado y sincronizar sus datos de frecuencia cardíaca a través del iPhone.

También podrán convertir panoramas en escenas espaciales y usarlas como entornos personales y conectarse al wifi hasta tres veces más rápido en los Apple Vision Pro, así como obtener una experiencia mejorada de paso elevado con imágenes aéreas con IA y más detalladas en Apple Maps.

Apple anunció que las funciones estarán disponibles para su prueba a partir de este mismo 8 de junio a través del Programa de Desarrolladores. Una beta pública estará disponible en julio próximo, mientras que las nuevas funciones de software estarán disponibles como actualización gratuita a finales de setiembre.

Sin embargo, debido a la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, el lanzamiento de Siri AI en el Viejo Continente se atrasa. Según la compañía, en los últimos meses, los reguladores de la UE no aceptaron ninguna de las soluciones propuestas por Apple para llevar la IA de Siri.

“Estamos profundamente decepcionados de que nuestros usuarios de la UE no tengan Siri AI en iPhone o iPad cuando compartamos nuestros nuevos lanzamientos de software a finales de este año”, dijo Federighi.

El diario El País, de España, explicó que la nueva Siri AI no estará disponible para los usuarios de iPhone y iPad de la Unión Europea por el momento.

“Apple no ha aclarado cuándo llegará a cumplir con la normativa europea, que impone a las apps de teléfonos móviles y tabletas unas restricciones diferentes a las de los ordenadores”, indicó el diario. “La diferencia radica en que, en un ordenador, cualquiera puede instalar libremente una app, mientras que en un iPhone o iPad tiene la obligación de pasar por las escasas tiendas de apps que permite Apple”.

Asimismo, en China aún está pendiente de cumplir con la normativa de ese país.

Apple anunció que los padres y madres de familia podrán disponer de nuevas funciones de control parental en los dispositivos que utilicen sus hijos e hijas. (Apple/Apple)

Control parental

Apple también anunció nuevas funciones para que los padres y las madres gestionen lo que sus hijos e hijas pueden ver, con quién pueden hablar y cuándo tienen acceso a las aplicaciones.

Al crear una cuenta infantil, los padres pueden activar inmediatamente protecciones adecuadas a la edad en todo el sistema y con Setup Assistant pueden elegir exactamente qué aplicaciones poner a disposición.

Las funciones de seguridad en la comunicación, permiten a los responsables de las familias exigir la aprobación de cada nuevo contacto con el que sus hijos se conectan y habilitar intervenciones automáticas si se comparte contenido explícito o violento.

Apple también integró herramientas destinadas a fomentar hábitos más saludables de tiempo frente a pantallas con asignaciones diarias de tiempo total en aplicaciones de entretenimiento, juegos y redes sociales.

Aquí se brindará una recomendación diaria basada en los consejos de destacados expertos clínicos y en desarrollo infantil.