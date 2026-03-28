Tecnología

Apple cumple 50 años: El viaje desde una cochera en California hasta la era de la computación inmersiva

Apple intenta mantener el legado de Steve Jobs de crear productos para quienes son diferentes: este es el recuento de los grandes momentos de la icónica compañía del Silicon Valley; en sus pendientes: crear un nuevo dispositivo icónico

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

En su tienda Grand Central, en Nueva York, Apple inició la conmemoración de su 50 aniversario el pasado 13 de marzo con un show de Alicia Keys, la artista ganadora de 17 premios Grammy y nominada más de 30 veces desde 2001.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Apple50 añosTim CookSteve JobsaniversarioiPhone
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.