Apple muestra una visión de un mundo ideal para tratar de vender su iPhone X

No voy a fingir que soy inmune a ese espectáculo. Vi la presentación de Apple en mi iMac de Apple después de que mi iPad de Apple me lo recordara y no pudiera verlo en mi Apple TV por medio de la aplicación de eventos de Apple. Una Mac Plus de 1989 que no puedo dejar ir sigue en mi sótano. Lo más seguro es que vaya a comprar uno de los teléfonos nuevos.