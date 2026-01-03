Arranca el CES 2026: Lista de las innovaciones tecnológicas galardonadas para el sector corporativo y de consumo

El año 2026 inicia con la presentación de la tecnología que llegaría a las empresas y a los consumidores con lo más reciente en aplicaciones, soluciones, equipos y dispositivos siguiendo las tendencias dominantes en la industria.

El Consumer Electronics Show (CES 2026) se llevará a cabo en Las Vegas del 6 al 9 de enero, aunque desde este domingo 4 hay presentaciones oficiales de algunas de las grandes firmas, en un previo que ya es tradicional.

En el evento, organizado por la Consumer Technology Association (CTA) y que reúne a las firmas del sector, participan más de 4.500 empresas expositoras, incluyendo 1.400 startups, todas las cuales se reúnen en más de 750.000 metros cuadrados en el renovado Centro de Convenciones de Las Vegas y en otras sedes adicionales. Se espera que se superen los 142.465 visitantes del CES 2025.

“El CES 2026 es el lugar donde los innovadores se dan cita para conectar, forjar alianzas y hacer negocios a escala global”, destacó Gary Shapiro, presidente ejecutivo y director ejecutivo de la CTA.

Firmas como Samsung, LG, Nvidia y Lego lideran las presentaciones centradas en inteligencia artificial (IA), considerada como la gran protagonista del encuentro, y la llamada Device eXperience (DX), una nueva generación de experiencias impulsadas por IA.

La propuesta de la industria es que los productos aislados quedan atrás y se avanza a un ecosistema cohesionado de dispositivos, equipos, servicios, soluciones y aplicaciones donde la IA conecta, predice y simplifica las tareas diarias en empresas y especialmente en hogares, con televisores que funcionan como centros de información y entretenimiento personalizados, electrodomésticos que aprenden hábitos para optimizar tiempo y energía, y dispositivos móviles que coordinan toda esa orquestación.

La presidenta y CEO de AMD Lisa Su, el CEO de Lenovo Yuanqing Yang y el presidente y CEO de Siemens Roland Busch, entre otros, compartirán en distintas conferencias su visión para el futuro de la IA, su impacto en la vida diaria (en el hogar, el trabajo y el entretenimiento) y la automatización en la manufactura.

Se esperan casi 150.000 visitantes en el CES 2026. (Fotos cortesía CTA/CES para EF) (Christina BeDell)

La feria incluye la presentación de soluciones de tecnología accesible (anteojos inteligentes, robótica y asistentes domésticos activados por voz), medicina de precisión, energéticas (solar, eólica, nuclear y otras alternativas), productividad y seguridad empresarial, movilidad para agricultura, automotriz, construcción e industria y robótica para mejorar la eficiencia, la seguridad y la accesibilidad y para los hogares.

Los grandes fabricantes también mostrarán algunas novedades.

LG presentará nuevas tecnologías para ampliar las capacidades de sus productos como televisores, sistemas de audio y línea blanca capaces de adaptarse a los estilos de vida modernos. También, introducirá un robot para el hogar y una plataforma con más de 4.500 contenidos para que los usuarios personalicen sus imágenes con IA.

Asimismo, presentará su nueva línea LG Signature, que incorpora capacidades de IA en electrodomésticos, con las cuales el usuario recibe recomendaciones personalizadas en refrigeradores y en hornos para mantener niveles de enfriamiento óptimos o seleccionar automáticamente ajustes de cocción para más de 85 platillos por ejemplo.

Samsung Electronics también anunció el lanzamiento de un proyector portátil con IA para brindar una experiencia de entretenimiento personalizada y optimizar automáticamente la imagen. Además, presenta el chip S3SSE2A con seguridad integrada que incorpora criptografía postcuántica basada en hardware, pensado para proporcionar protección contra las futuras amenazas de la computación cuántica.

Samsung Electronics anunció el lanzamiento de un proyector portátil con IA durante el CES 2026. (Foto cortesía / Para EF) (Samsung/Samsung)

La incorporación de la IA en hornos y refrigeradoras, entre otros electrodomésticos, permite generar recomendaciones a los usuarios. (Foto cortesía de LG / Para EF) (LG /LG)

Los televisores inteligentes utilizan IA para optimizar las imágenes y el audio. (Foto cortesía / Para EF) (Samsung/Samsung)

Premiados

Para cada edición del CES, con varios meses de anticipación, la CTA invita a las empresas a participar en el concurso de innovadores en 36 categorías. Esta vez compitieron 3.600 productos. “Este año récord refleja el increíble ritmo de la innovación”, afirmó Shapiro.

Un jurado, compuesto por expertos de la industria, evalúa las propuestas en cada categoría en función de su innovación, funcionalidad y diseño. Algunos de ellos son:

Robot móvil

El sistema de robot móvil autónomo Scan & Go, fabricado por las empresas Doosan Robotics y Maple Advanced Robotics, utiliza la IA y la visión tridimensional avanzada para interpretar geometrías complejas en tiempo real y generar trayectorias optimizadas.

Montado en una carretilla elevadora autónoma, opera de forma autónoma sobre piezas grandes como fuselajes de aeronaves para realizar tareas de lijado, rectificado e inspección.

Para industrias como la aeroespacial, la energía eólica y la construcción introduce ciclos de producción más rápidos, menores costos laborales, mayor calidad y más seguridad ocupacional, automatizando tareas que eran manuales.

El sistema de robot móvil autónomo Scan & Go usa IA y visión tridimensional avanzada. (Reproducción EF) (Reproducción EF /Reproducción EF)

Drones

La firma Yingling, de Shenzhen, China, presentó el dron Antigravity A1 con cámaras de ultra alta resolución de 8K y con cámaras de video de 360 grados de doble lente para capturar imágenes esféricas fluidas y sin puntos ciegos.

Utiliza algoritmos patentados y se complementa con unas gafas para una experiencia inmersiva, eliminando la necesidad de un encuadre preciso en pleno vuelo.

Su controlador de movimiento simplifica la navegación, lo que reduce la curva de aprendizaje para los nuevos usuarios. Tiene un peso de tan solo 249 gramos y un diseño plegable para mayor portabilidad.

El dron Antigravity A1 posee cámaras de ultra alta resolución y de video de 360 grado de doble lente. (Reproducción EF) (Reproducción EF/Reproducción EF)

Para mascotas

El Birdfy Bath Pro, fabricado por Birdfy con materiales reciclados, es la solución destacada en tecnología para mascotas y animales.

Es un bebedero inteligente para pájaros, con un diseño que prioriza su bienestar y las atrae con el patrón del agua en movimiento y perchas poco profundas de varios niveles para su acceso seguro y fácil.

Cuenta con un lente gran angular panorámico que permite a las personas observar a las aves y un lente de retrato dinámico de 2K que rastrea y amplía automáticamente a las aves individuales, revelando detalles y movimientos alegres.

Además, la IA permite identificar las especies en tiempo real a través de una aplicación intuitiva.

El Birdfy Bath Pro tiene cámaras y utiliza IA para identificar las especies de aves que se acercan a tomar agua. (Reproducción EF) (Reproducción EF/Reproducción EF)

Salud digital

Aquí se premió al Earflo, fabricado por la compañía del mismo nombre y en trámite ante la Food and Drug Administration (FDA).

Se trata de un dispositivo médico no invasivo que trata la presión negativa del oído medio, causante de males como la infección crónica del oído en niños desde dos años de edad. El tratamiento toma solo unos minutos y se puede realizar en casa o fuera de ella.

Una aplicación complementaria gamifica el progreso para fomentar el uso diario y permite a padres y médicos brindar seguimiento y corroborar los resultados.

Computadoras

MSI Computer presentó su computadora de alto rendimiento GeForce RTX 5080 16G Expert Series para videojuegos exigentes y multitarea.

Incorpora el procesador Intel Core Ultra y la tarjeta gráfica Nvidia RTX para ofrecer un rendimiento fluido en juegos y aplicaciones modernas, un sistema de refrigeración avanzada con controles basados ​​en IA y una espaciosa carcasa de vidrio templado para mayor visibilidad y expansión.

Es compatible con los últimos estándares de conectividad (Ethernet de alta velocidad, Wi-Fi 7 y Bluetooth) y viene con Windows 11 Pro y un software para monitorización y personalización.

La computadora de alto rendimiento de MSI Computer para videojuegos y multitarea. (Reproducción EF) (Reproducción EF/Reproducción EF)

Comunidades inteligentes

La empresa Dumm Dumm lanzó un sistema de dron inteligente 5G conocido como Hydro Hawk, para muestreo de agua.

El dron vuela a sitios remotos, recolecta hasta cuatro litros de agua a profundidades precisas y analiza indicadores clave (pH, turbidez y conductividad).

Diseñado para agencias ambientales, servicios públicos y operadores industriales, elimina la necesidad de embarcaciones, los largos tiempos de viaje y las demoras en los resultados de laboratorio con la transmisión de datos en tiempo real a través de 5G.

Accesibilidad

Los auriculares neuronales Naqi, de la firma Naqi Logix, permiten a los usuarios controlar y navegar computadoras, dispositivos digitales, dispositivos de Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés).

“Es el superpoder de los audífonos, capaz de controlar prácticamente todo en el mundo digital, con la apariencia de telepatía del usuario”, destaca la reseña de la empresa.

Los audífonos neuronales crean una metodología de entrada silenciosa e invisible para personas con discapacidad, personas mayores, jugadores, profesionales de los deportes electrónicos y personal de emergencias.

Los auriculares neuronales Naqi permiten controlar y navegar dispositivos electrónicos. (Reproducción EF) (Reproducción EF/Reproducción EF)

Impresora portátil

La impresora portátil Nemonic Dot, fabricada por Mangos Lab, combina una impresora portátil de etiquetas braille y una aplicación móvil.

Produce puntos en relieve uniformes de 0,6 mm de altura que cumplen con los estándares internacionales y la app permite a cualquier persona, independientemente de sus conocimientos de braille, crear etiquetas a partir de instrucciones de voz o texto.

Cuenta con un motor multilingüe mejorado con IA para convertir más de 100 idiomas a braille. Además, se integra con sistemas existentes.

Deportes y fitness

La plantilla Orphe Insole, de la firma Orphe y especialista en calzado inteligente, integra seis sensores de presión y una unidad de movimiento de seis ejes en un diseño ultrafino.

Tiene carga inalámbrica con más de 24 horas de funcionamiento, doble capacidad de análisis (evaluación del ejercicio) basada en algoritmos y reconocimiento de movimiento con aprendizaje automático, lo que proporciona datos biomecánicos con calidad de laboratorio en entornos reales.

El sistema captura patrones de marcha, distribución del peso y equilibrio, para aplicaciones en salud, rehabilitación, deportes, ergonomía y atención preventiva.

Robot de extinción de incendios

El robot inteligente de extinción de incendios de Widemount Dynamics utiliza IA para obtener autonomía en situaciones de respuesta ante emergencias.

Equipado con un radar SLAM de ondas milimétricas, navega en entornos con humo, sin GPS ni visión. Sus módulos de aprendizaje profundo clasifican los materiales en llamas en tiempo real, seleccionando automáticamente el agente extintor óptimo.

Además, cuenta con sensores que miden la potencia de la llama, proporcionando datos en tiempo real y tiene un sistema de visión y actuación de circuito cerrado que detecta el incendio y lo extingue sin intervención humana.

El robot inteligente de extinción de incendios de Widemount Dynamics utiliza IA y proporciona datos en tiempo real. (Reproducción EF) (Reproducción EF/Reproducción EF)

Accesorios de computadora

El Zettlab AI NAS, creado por Zettlab Innovation Technology, es una solución de almacenamiento que integra IA en el dispositivo para optimizar la búsqueda y gestión de datos, preservando la privacidad.

El sistema permite buscar imágenes, audio, videoclips y documentos con lenguaje natural, admite control de calidad multimodal para formular preguntas y obtener respuestas con las fuentes citadas, transcripción de IA y búsqueda por palabras clave.

Toda la IA se ejecuta localmente y sin conexión, manteniendo los datos confidenciales y bajo el control del usuario.

Gafas IA

Las gafas o anteojos inteligentes Zona HSS1, de la empresa CT5, cuentan con una interfaz de IA portátil y diseñada para superar las limitaciones de las gafas inteligentes tradicionales en cuanto a duración de batería, compatibilidad multiusuario y privacidad.

Ofrecen una autonomía prolongada durante todo el día, cámara de alta resolución, micrófonos multicanal, audio espacial privado para transmisiones simultáneas y controles de visión basados ​​en el almacenamiento cifrado, consentimiento y la protección de la privacidad.

Los anteojos inteligentes Zona HSS1 cuentan con una interfaz de IA portátil para acceso a los grandes modelos de lenguaje. (Reproducción EF) (Reproducción EF/Reproducción EF)

El CES 2026 confirma que la inteligencia artificial ha superado su etapa de novedad experimental para convertirse en el estándar operativo transversal de la industria. La verdadera disrupción este año no reside en los dispositivos individuales, sino en la madurez de los ecosistemas que los conectan, prometiendo una “orquestación” invisible que busca eficiencia real en hogares y líneas de producción. Para el sector empresarial y los consumidores, esta feria traza la hoja de ruta de un año donde la adopción de estas tecnologías dejará de ser una ventaja competitiva para convertirse, inevitablemente, en un requisito de supervivencia en el mercado.