Arranca el CES 2026: Lista de las innovaciones tecnológicas galardonadas para el sector corporativo y de consumo

En el CES Las Vegas de este 2026 participan más de 4.500 empresas expositoras, incluyendo 1.400 startups, y se espera que se superen los 142.465 visitantes de CES 2025.

Por Carlos Cordero Pérez

El año 2026 inicia con la presentación de la tecnología que llegaría a las empresas y a los consumidores con lo más reciente en aplicaciones, soluciones, equipos y dispositivos siguiendo las tendencias dominantes en la industria.








Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

