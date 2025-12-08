Tecnología

Así es cómo la inteligencia artificial está cambiando la reproducción asistida

Por AFP

Los avances en inteligencia artificial abren nuevas expectativas en la reproducción asistida, desde identificar al embrión con más posibilidades, hasta mejorar las respuestas a los tratamientos hormonales, e incluso reducir los plazos de acceso.








