Tecnología

Austria prohibirá el uso de redes sociales a menores de 14 años para frenar la dependencia algorítmica

EscucharEscuchar
Por AFP

Austria prohibirá el uso de redes sociales a menores de 14 años, según un acuerdo alcanzado tras largas negociaciones dentro de la coalición entre la izquierda, la derecha y los liberales, y anunciado por el gobierno el viernes.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
redes sociales
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.