Cadenas La Botica y Grupo Monge anuncian novedades en sus tiendas en línea

Las empresas de comercio de ventas al detalle en diferentes sectores en Costa Rica mantienen el ritmo en la renovación y lanzamiento de nuevos servicios y facilidades a través de sus tiendas en línea. Ese es el caso de las farmacias La Botica y de Grupo Monge.

La cadena de farmacias La Botica, de Hospital Metropolitano y con 10 sedes en el país, anunció un remozamiento de su servicio de comercio electrónico para que los usuarios puedan realizar pedidos, crear y guardar listas de medicamentos, así como contar con un historial de compras en un sitio sencillo y rápido.

La Botica indicó que en el caso de compras de productos que exigen receta, los clientes podrán ver los precios de referencia y comunicarse con un asesor. (Reproducción EF)

En este servicio en línea los pacientes pueden buscar precios, gestionar pedidos sin la necesidad de intermediarios, ni registros de usuario previos, con excepción de los clientes afiliados a Medismart que necesiten aplicar un descuento.

Una vez hecho el pedido, el sistema lo remite a un asesor y se coordina la entrega. La plataforma en línea está activa 24 horas, los siete días de la semana. Los interesados pueden entrar y gestionar en cualquier momento y realizar pagos de forma completamente digital.

Las entregas a domicilio se realizan en varios horarios: de lunes a viernes entre las 8 a.m. y las 7 p.m., sábados de 8 a.m. a 5 p.m. y domingos de 9 a.m. a 4 p.m. El servicio cuenta con una amplia cobertura dentro de la Gran Área Metropolitana.

Farmacia La Botica cuenta con un catálogo de productos a disposición de los pacientes, tanto en sus sucursales como en sus canales digitales, pero recuerda que varias categorías (antibióticos, psicotrópicos, estupefacientes, vacunas y otros productos que necesiten una receta médica) solamente están visibles en el sitio web para referencia de precios.

En estos casos, el cliente podrá comunicarse por WhatsApp para ser atendido de forma más personalizada y con la validación de un regente.

Por video

Grupo Monge, por su parte, anunció la disponibilidad del servicio digital de videollamada Tu asesor en vivo, una plataforma que permite a los clientes realizar sus compras desde su hogar u oficina con la asesoría que recibe de forma presencial en las tiendas de la cadena.

“El cliente tendrá atención cara a cara con un asesor de Monge desde la comodidad de su casa y así, realizar cualquier pregunta de los productos que ofrecemos, incluso se le guía paso a paso de cómo comprar en línea”, dijo Jean Pierre Quesada, director de transformación digital en Grupo Monge.

Los clientes también podrán gestionar su crédito a través del departamento de crédito y también mediante videollamada.

A través del botón rojo con el icono de cámara los clientes podrán activar la atención mediante video para consultas y compras de productos e incluso financiamiento. (Reproducción EF)

Cuando el cliente ingresa a tiendamonge.com, encontrará la opción de atención vía transmisión en vivo (botón rojo con la figura de una cámara abajo a la derecha en computadoras), de forma tal que pueda aclarar las dudas desde cómo agregar un artículo al carrito, cambiar dirección de facturación o de envío y conocer sobre métodos de pago, entre otros trámites.

Al darle clic, completa los datos personales y selecciona si desea o no activar la opción de mostrarse en cámara, habilita su micrófono y, de ser necesario, compartir la pantalla. De esta manera, lo atenderá el especialista de forma virtual con video en vivo.

Monge cuenta en Costa Rica con 180 tiendas y un total de 500 puntos de venta en Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador y Perú bajo las marcas Monge, El Verdugo, El Gallo más Gallo, Serpento y Prado.

Tanto La Botica como Monge recalcaron que sus canales en línea y las iniciativas emprendidas responden al crecimiento tanto del comercio electrónico como del uso de las plataformas de video en vivo a nivel global y en el país.