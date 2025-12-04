Tecnología

Chatbots de IA como ChatGPT y DeepSeek pueden influir en los votantes, concluyen dos estudios

EscucharEscuchar
Por AFP

Una breve conversación con un chatbot de inteligencia artificial puede influir en las opiniones políticas de los votantes, según dos estudios publicados el jueves, que advierten que estos asistentes conversacionales pueden basarse en elementos inexactos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
IAChatGPTDeepseek
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.