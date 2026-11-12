ChatGPT anuncia novedad que impactará a empresas y usuarios de Costa Rica

OpenAI, la firma creadora de las plataformas y de la tecnología de inteligencia artificial (IA) conocida como ChatGPT, anunció una novedad que impactará a las empresas en Costa Rica.

Este 12 de noviembre se anunció que la comercialización de la publicidad en ChatGPT se extendió a 44 países, incluyendo nuestro país, a través de la firma Aleph, que brinda soporte local a marcas y agencias.

“La IA les brinda a las empresas una nueva manera de conectar con las personas”, dijo Gastón Taratuta, fundador y CEO de Aleph.

Aleph es una firma de publicidad digital, de pagos y de soluciones fintech en más de 130 mercados a nivel global.

Tiene más de 20 años de trayectoria, más de 90 oficinas en el mundo y acuerdos estratégicos con más de 50 plataformas digitales que permiten a las empresas y plataformas crecer y cumplir las normas regulatorias.

Los anuncios aparecerán en un recuadro diferenciado de los resultados de búsqueda para los suscriptores de los planes básicos de ChatGPT. (Reproducción Carlos Cordero/Reproducción Carlos Cordero)

¿Cómo funcionan los anuncios?

En su momento, OpenAI informó a los usuarios que, junto a los resultados de búsqueda, aparecerían anuncios para los suscriptores de sus planes Gratis y Go.

“Los anuncios no influyen en las respuestas que ChatGPT te da. Cuando veas un anuncio, siempre estará claramente identificado como patrocinado y aparecerá visualmente separado de la respuesta orgánica”, explicó OpenAI en el correo enviado a sus usuarios.

La firma indicó que los anunciantes no tienen acceso a los chats ni a su historial ni a los datos personales y únicamente reciben información general sobre el rendimiento de sus anuncios, como el total de visualizaciones o clics.

La firma inició pruebas hace meses con usuarios adultos de esos planes en EE. UU. y lo justificó por la inversión que requieren esos planes para mantener su velocidad y fiabilidad. OpenAI recomendó pasarse a otros planes premium si la persona no quiere recibir anuncios en las respuestas.

Para que los anunciantes en Costa Rica puedan aparecer a la par de los resultados de búsqueda, la firma Aleph iniciará la comercialización tras un acuerdo que le permite comercializar los espacios y atender a las marcas y agencias locales, así como a las de otros 43 países de América Latina, Europa, Asia Central, Medio Oriente, África y Asia-Pacífico.

Aleph destacó que ChatGPT es un nuevo tipo de entorno publicitario al que las personas acuden para aprender, explorar y tomar decisiones.

Además, su alianza con OpenAI tiene como propósito conectar a las empresas de estos mercados con ChatGPT y, para los anunciantes, significa adquirir ChatGPT Ads a través de un socio con equipos locales y su propia infraestructura de pagos.

Las marcas y agencias contratan y reciben su facturación a nivel local, con acompañamiento durante el proceso de incorporación y soporte de primera línea por parte de los equipos de Aleph en cada mercado.

En América Latina se incluyen un total de 14 mercados que, además de Costa Rica, abarcan Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay.