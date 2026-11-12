Tecnología

ChatGPT anuncia novedad que impactará a empresas y usuarios de Costa Rica

Por Carlos Cordero Pérez

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OpenAI, la firma creadora de las plataformas y de la tecnología de inteligencia artificial (IA) conocida como ChatGPT, anunció una novedad que impactará a las empresas en Costa Rica.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".