Tecnología

ChatGPT sirve para mejorar la productividad; los que automatizan tareas (y ahorran puestos) son los agentes IA

Las empresas y las personas pueden automatizar tareas repetitivas: vea en qué tipo de actividades y qué tipo de agentes IA pueden crearse

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Por Carlos Cordero Pérez

En su empresa una o más personas son las encargadas de recibir las facturas electrónicas de los proveedores. Luego deben digitarlas en una hoja de cálculo o en un sistema corporativo. Esta es una de las labores que se pueden automatizar.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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