Claro confirma problemas, pero dice que es en los canales de atención mientras usuarios reportan inconvenientes en sus servicios

El operador Claro confirmó problemas en sus servicios aunque no aclaró las afectaciones específicas.

“En este momento presentamos algunos inconvenientes en nuestros canales de atención, por lo que nuestros clientes podrían estar percibiendo lentitud, actualmente seguimos brindando los servicios de telecomunicaciones sin interrupción”, respondió Seth Artavia, vocero Claro Costa Rica.

Artavia agregó que en caso de que algún cliente presente un inconveniente con alguno de los servicios deberán contactar a la empresa por medio de WhatsApp al 7002-7002 o los Centros de Atención al Cliente en las siete provincias del país.

“Estamos trabajando para resolver esta situación lo más pronto posible para continuar brindando el servicio de telecomunicaciones que nos distingue”, agregó Artavia.

La firma no respondió en qué consistía la falla ni para cuándo se espera esté resuelto el problema y que los servicios estén operando normalmente.

Claro publicó este jueves 25 de enero que enfrentaba problemas en sus canales. Desde entonces, hace unas 20 horas, no volvió a emitir ninguna información.

En WhatsApp los personeros de atención al cliente indicaron a los usuarios que los problemas están afectando los canales de comunicación, soporte y los servicios de telecomunicaciones.

El Financiero tiene reportes de clientes de Claro sobre que incluso los servicios de roaming no funcionan normalmente.

En Facebook, los comentarios son variados.

“Necesito activar un paquete de Internet y no puedo, ya llevo 12 horas intentando y tampoco sirve el app Mi Claro ni consultas al call center. Estoy con poco saldo y me da miedo ir a recargar y que no me llegue nada”, comentó el usuario Marco Alfaro Mora.

“Necesito recargar. Lo intento desde ayer y no he podido. En cuánto tiempo resuelven la falla? A todos nos urge!!!”, dijo Yami Guzmán.

“Hola!! Estoy en Medellín y desde la tarde estamos sin señal, agradecería su ayuda urgente!”, escribió también Kath Delgado.

“Estoy totalmente caído en todos los servicios, por mas que los llamo nadie siquiera coge el teléfono”, indicó el usuario Boris Cardenas. “Entiendo que hay circunstancias, pero nos gustaría saber la naturaleza del asunto para asi mejor resolver, en mi caso, mi trabajo depende de internet, estoy usando los datos y pronto se van a acabar (plan post pago)”.

Y José Elizondo afirmó: “Hasta los SMS fallan”.

En el tercer trimestre de 2023, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) reportó que la empresa Claro obtuvo la mejor calificación en 7 de 9 parámetros de calidad de experiencia del usuario evaluados en los servicios de telefonía e Internet celular, en conjunto con la firma Opensignal. El estudio se realizó entre el 1° de agosto y el 29 de octubre del 2023.

En la evaluación del servicio de Internet fijo, Claro fue el cuarto de seis operadores en otra evaluación de Sutel.