Clientes de Kölbi podrán usar 5G del ICE en plan piloto; vea aquí los requisitos y cómo activarlo

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció el lanzamiento de su llamada Experiencia Piloto Kölbi 5G Standalone para clientes móviles postpago.

El ICE, que comercializa sus servicios con la marca Kölbi, detalló que se trata de una fase de implementación gratuita durante seis meses, que permitirá a clientes postpago ser los primeros en experimentar las ventajas de la tecnología de quinta generación (5G).

La experiencia piloto ofrecerá acceso a la red móvil 5G Standalone en zonas de las siete provincias del país. En las próximas semanas se seguirán ampliando las zonas, a través de una SIM física o eSIM adicional sin costo.

La experiencia tiene el propósito de recopilar información clave sobre el desempeño de la red y la experiencia de uso, con el fin de asegurar una implementación comercial robusta, moderna y alineada a las necesidades del mercado costarricense.

La red móvil Kölbi 5G funciona bajo una arquitectura Standalone, lo que significa que opera de forma totalmente independiente de las redes 4G.

El dispositivo deberá contar con posibilidad de tener dos chips: uno para la señal de redes 4G y otro para señal de redes 5G.

ICE lanzó un servicio de prueba de 5G donde el usuario deberá contar con un móvil para doble tarjeta SIM. (Foto cortesía ICE / Para EF) (ice/ICE, Kölbi, 5G)

La configuración permite alcanzar mayores velocidades de conexión, menor latencia y mayor capacidad de dispositivos conectados simultáneamente.

El ICE anunció el 30 de julio anterior el inicio de un proceso de licitación para elegir a su proveedor de su red de tecnología 5G, la cual “integrará y expandirá de manera eficiente la red 4G, lo que garantiza una transición sostenible en los próximos años”, según el mismo Instituto.

El Grupo ICE ya cuenta con una red 5G desarrollada por su subsidiaria Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa).

Asimismo, Liberty ya comercializa su servicio de 5G en el Área Metropolitana. Este operador y Claro, así como cuatro operadores regionales, ya cuentan con el contrato de concesión de frecuencias para 5G refrendado por la Contraloría.

Eso los habilita para desplegar sus redes en las zonas de cobertura y en los plazos indicados en los respectivos contratos. Liberty y Claro brindarán también sus servicios a nivel nacional.

Condiciones

El ICE indicó que los clientes de Kölbi que deseen utilizar este servicio en el plan piloto deben cumplir varios requisitos:

—Contar con un plan postpago k plus (de k1 a k6).

—Poseer un teléfono 5G que soporte doble SIM de las marcas que se incorporaran gradualmente.

—Estar dentro de las zonas de cobertura 5G disponibles.

El ICE indicó que en esta etapa inicial, ofrecerá equipos de la marca Honor con posibilidad de tener doble SIM y en forma gradual estará comunicando el ingreso de otras marcas de celulares.

“Con la Experiencia Piloto 5G queremos que nuestros clientes sean protagonistas del cambio tecnológico que definirá la próxima década”, señaló Leda Acevedo, gerente de Telecomunicaciones del ICE. “Esta es una oportunidad única para experimentar de primera mano la velocidad, estabilidad y las nuevas posibilidades que ofrece el 5G”.

Acevedo añadió que con esta prueba el Instituto inicia el despliegue comercial del 5G puro, al que se irán sumando más acciones para que todos los clientes del país puedan vivir esta experiencia

El ICE indicó que los clientes podrán solicitar su participación o realizar consultas en tiendas Kölbi seleccionadas como Mall San Pedro, Multiplaza Escazú, Sabana Norte, City Mall, Belén, Nicoya, Palmares, entre otras, o bien a través del 1193, ejecutivos masivos o empresariales o por medio de WhatsApp: 8550-5550.