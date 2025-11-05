Tecnología

¿Cómo impacta la IA a las industrias, al mercadeo y a la comunicación? RED506 lo abordará en su edición 2025

La 14.ª edición de RED506 se llevará a cabo este martes 11 de noviembre y contará con una agenda que incluye conversatorios y presentaciones a cargo de expertos de empresas como Microsoft. Aquí los detalles

Por Andrea Mora Zamora

RED506, el evento de El Financiero que cada año presenta la información y los estudios más actualizados sobre las tendencias en el comportamiento digital y del consumidor conectado en Costa Rica, regresará este martes 11 de noviembre con un enfoque especial: un análisis sobre el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el país.








