Tecnología

¿Cómo obtener su línea móvil de 5G en Costa Rica? Los servicios ya están disponibles: vea qué tiene que hacer

Los operadores móviles ya ofrecen servicios 5G a usuarios de prepago y pospago, al tiempo que extienden las zonas de cobertura de la nueva tecnología

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

Muchas personas tienen expectativas sobre los servicios móviles de 5G, pero desconocen cuáles operadores los ofrecen ya, cómo pueden obtener el servicio y qué velocidades brindan estos para la transmisión o descarga de datos, mensajes, imágenes, videos, videojuegos y otros contenidos digitales.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
5GClaroLibertyICERacsa
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.