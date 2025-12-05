Cómo un asistente de inteligencia artificial facilita el trabajo de abogados y notarios de Costa Rica

Si usted es un profesional en derecho tiene dos opciones cuando recibe a un cliente que, por ejemplo, es propietario de un inmueble y tiene un conflicto por el depósito con un inquilino que dejó las instalaciones.

La primera es consultar la ley correspondiente y la jurisprudencia para saber qué se resolvió en casos parecidos en otro momento. ¿Cuánto puede tardar en todo esto?

La segunda es recurrir a un sistema que brinde la información completa en segundos para incorporarla rápidamente en el documento que presentará al juzgado, si este sistema está basado en tecnología de inteligencia artificial (IA)

Lo mismo puede ocurrir en el caso del cálculo de una liquidación de un empleado que renuncia. O en un conflicto por cumplimiento de contrato entre empresas.

¿Existen sistemas que permitan realizar esto último con base en la legislación local y sin errores o alucinaciones? Hay varios.

La firma costarricense Globalex, por ejemplo, incorporó una aplicación de IA denominada Lexi en su sistema informático para bufetes legales.

“El abogado tiene la certeza de una respuesta concreta, veraz y actualizada”, dijo Alexander Uhrig Martínez, fundador y gerente de estrategia de Globalex. “Toda la información proviene de nuestra propia base jurídica, siempre vigente y validada”.

En Costa Rica las instituciones judiciales y las oficinas de abogados iniciaron la incorporación de la IA para procesos internos, atención de clientes y resolución de casos, como parte de la evolución de la industria y las entidades locales a la modernización tecnológica.

Según el informe de Shift Porter Novelli, presentado en el evento Red506 de El Financiero, el aprovechamiento de la IA se triplicaría a finales de este 2025, alcanzando el 32% de los usuarios, y aumentaría al 56% en el próximo 2026.

Además de Lexi de la firma Globalex, en el mercado se dispone de otras opciones de sistemas especializados con IA para profesionales en derecho como IUS Pro, Lexius CR y LegisAI CR. A nivel global también están Legal Assist AI.

Globalex cuenta con 17 colaboradores en Costa Rica y tiene presencia en Panamá. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Evolución

Todos estos sistemas apuntan a la automatización y optimización de procesos con beneficios en reducción de tiempos, mejoras de calidad de los servicios y hasta definición de estrategias legales efectivas.

La elección de la plataforma a utilizar depende de las necesidades y de cuál de esos sistemas se adapta a cada bufete y oficina legal o departamento jurídico o de recursos humanos de empresas e instituciones. Y cada opción tiene sus ventajas.

Globalex se fundó en 2010 para suplir la falta de oferta tecnológica para profesionales en derecho y facilitar la labor de los abogados y notarios. Al inicio ofreció un sistema informático on premise o instalado en las computadoras, el cual tiene diferentes módulos y submódulos desde entonces, incluyendo la realización de cálculos de honorarios, timbres o impuestos.

Cuatro años después, la plataforma evolucionó al sistema web, bajo el concepto de computación en la nube o software como servicio. Su consolidación vino en 2018 al incorporar la facturación electrónica.

En la actualidad, se ofrecen ambas modalidades de sistemas, pues algunos clientes todavía prefieren el sistema instalado en la computadora.

Desde el inicio, Globalex actualizó en forma continua el sistema con las leyes, decretos, reglamentos, convenios internacionales, directrices y otras normas legales, incluyendo modificaciones, aprobadas desde entonces. Cuenta con 700.000 sentencias y resoluciones judiciales y administrativas.

El sistema es aprovechado por 3.600 clientes y más de 4.000 usuarios, pues cada cliente puede tener dos o más usuarios.

El paquete completo, con un costo anual de ¢149.160 (¢12.400 por mes), incluye notariado, envío de noticias legales (resúmenes de La Gaceta, Boletín Judicial y de compras públicas en Sicop), cálculos legales y financieros, normas, jurisprudencia y modelos o plantillas (para demandas, contratos, formularios para litigar y escrituras públicas). También abarca el sistema GlobalCorp para administrar bufetes.

Globalex, que cuenta con 17 personas en Costa Rica, también tiene presencia en Panamá desde hace 12 años. Ahí presentará a Lexi en el próximo enero de 2026.

“Hay un ahorro de hasta 50 veces en tiempo”, afirmó Alexander Uhrig, fundador y gerente de estrategia de Globalex. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Salto a IA

Con el sistema desarrollado, cada cliente o usuario debía encontrar la información jurídica que requería mediante la funcionalidad de búsquedas. La IA cambió esto.

Globalex empezó a incorporar la nueva funcionalidad llamada Lexi hace seis meses con el objetivo de enriquecer las búsquedas e investigaciones legales, sin costo adicional para los clientes del paquete completo. La presentó en el mes de noviembre, junto con su versión móvil.

Lexi utiliza un modelo de Generación Aumentada por Recuperación (RAG) y se basa en tecnología de OpenAI, específicamente la versión ChatGPT 5. “Siempre hemos tratado de innovar e ir un poco más allá”, dijo Arturo Pérez, jefe de programación de Globalex.

La tecnología realiza la búsqueda según los términos indicados en el chat por el usuario y dentro de la base de datos de Globalex. El sistema, que se ajusta a la ley de protección de datos personales, tiene instrucciones o prompts desarrollados por la firma. El usuario solo debe escribir una pregunta o frase sencilla de la información que requiere.

En la respuesta se le brindan, en segundos, los fragmentos relevantes y los links a las normas que rigen en relación al asunto investigado. El prompt de Lexi establece que la búsqueda debe limitarse a la información que tiene almacenada Globalex en su base de datos jurídica e impide incorporar datos externos que generen errores o alucinaciones.

Una vez realizada la consulta (que luego se puede eliminar), el usuario (notario o abogado) dispone de alrededor de 1.200 modelos o formatos de documentos (machotes o plantillas) que presentará en sus litigios en los tribunales y para contratos, como cuando una firma establecerá una alianza estratégica. Los modelos incluyen casillas para la inclusión, integración y copiado de los datos respectivos.

De esta forma, una investigación que antes requería revisar la ley y las diferentes sentencias se resuelve ahora en minutos. “Hay un ahorro de hasta 50 veces en tiempo”, afirmó Uhrig.

¿Cuánto se tarda en revisar 200 sentencias? El sistema le brinda un resumen para elegir la más relevante o ir directamente a la información que se necesita.

Los clientes que ya están utilizando Lexi suman casi 2.000 usuarios. “Un abogado me dijo que es un trabajo muy amplio en un área muy difícil”, recordó Fiorella Navarro, jefa legal de Globalex.