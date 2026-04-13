Tecnología

Compra de Tigo Sport por Fox: ¿hay cambios en los canales de las cableras y nuevos anuncios de cara al Mundial?

Tigo anunció el año pasado que transmitiría todos los partidos del mundial de fútbol 2026.

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Por Carlos Cordero Pérez

Fox Latin America anunció este 13 de abril la adquisición de la programación y producción local del canal Tigo Sports, con lo que empieza a mover el mercado local y regional previo al Campeonato Mundial de Fútbol que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio próximos.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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