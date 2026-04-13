Compra de Tigo Sport por Fox: ¿hay cambios en los canales de las cableras y nuevos anuncios de cara al Mundial?

Fox Latin America anunció este 13 de abril la adquisición de la programación y producción local del canal Tigo Sports, con lo que empieza a mover el mercado local y regional previo al Campeonato Mundial de Fútbol que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio próximos.

¿Cuáles cambios se producirán en la parrilla o grilla de canales de televisión por suscripción con la adquisición anunciada?

Actualmente, en la lista de canales de varios operadores se ofrecen las transmisiones de diferentes proveedores de contenido en el área deportiva.

Telecable incluye en su grilla de canales a FUTV, Tigo Sport, dos canales de TD Más, seis canales de ESPN, Tyc Sport, TUDN y Golf Channel.

Liberty, por su parte, ofrece dos canales de TD Más, FUTV, seis canales de ESPN, Tyc Sport, TUDN, PX Sports, Discovery Turbo y NFL.

Tigo tiene una grilla de canales que incluye a Tigo Sports y FUTV.

Además, cada uno ofrece aplicaciones streaming como HBO Max, Disney+ y VIX Premium, entre otras, que ofrecen transmisiones deportivas.

Con la adquisición de Tigo Sport, Fox ofrecerá varios canales en los servicios de televisión por suscripción y en streaming, que incluyen torneos locales e internacionales en diferentes disciplinas. (Shutterstock /Shutterstock)

Lo que ofrece Fox

La compra de Tigo Sport por parte de Fox es parte de su estrategia de posicionamiento en la región.

Su portafolio regional abarca la Primera División de El Salvador, la Liga Panameña de Fútbol, la Liga Promérica de Costa Rica y la Liga Bantrab de Guatemala, en los dos primeros casos en forma completa y en los otros dos los encuentros de los equipos con los que tiene contratos exclusivos.

Esa oferta se complementa con los derechos internacionales de Fox para la Premier League, la UEFA Europa League, la Bundesliga (a partir de la temporada 2026–27), la Saudi Pro League y la Liga MX, así como derechos deportivos de fútbol femenil de México y Europa.

En Centroamérica, las audiencias podrán elegir entre más de 800 eventos deportivos en vivo al año en disciplinas como béisbol profesional de la MLB, artes marciales mixtas con PFL, lucha libre AAA, la Nascar Cup Series, Fórmula E, WRC y WEC en automovilismo y deportes colegiales de la Big Ten Conference, creando una nueva y amplia oferta deportiva en la región.

La compañía explicó que los aficionados al deporte podrán ver su programación de Fox en Centroamérica y de la plataforma gratuita Tubi AVOD. En el futuro se incluirán los de Fox+ y de Fox One.

Con el acercamiento del Mundial 2026 las plataformas empiezan a anunciar cambios y ofertas. (YURI CORTEZ/AFP)

¿Cambios?

Realizamos la consulta a los principales operadores, incluyendo al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que comercializa sus servicios bajo la marca Kölbi. El ICE no respondió.

En Tigo se indicó que de momento la información que se maneja es la comunicada por Millicom y Fox. “Conforme surjan más detalles, los estaremos comunicando”, respondieron.

En Liberty, el vocero José Pablo Rivera explicó que tienen acuerdos de contenido y de distribución con diferentes casas. “No nos han comunicado algún cambio particular”, afirmó Rivera.

Por su parte, Rodolfo Apéstegui, director general de Telecable, señaló que las actuales transmisiones se mantienen en el mismo canal y en las mismas condiciones.

“Tras la adquisición de Tigo Sports por parte de Fox, no se estarán realizando cambios en la parrilla ni en la oferta actual del canal”, respondió Apéstegui. “Nuestros clientes podrán seguir disfrutando de estos contenidos con total normalidad”.

Telecable anunció este mismo 13 de abril que ofrecerá todos los partidos del Mundial a sus clientes sin costo adicional a través del canal 220, el cual será activado en las próximas semanas.

“El Mundial es un evento que pertenece a las personas y a los hogares. Tomamos la decisión de regalar a nuestros clientes el acceso completo, superando las barreras que históricamente han limitado cómo se vive esta fiesta del fútbol”, señaló Rodolfo Apéstegui, director general de Telecable.