Contraloría rechaza recurso de Huawei y dice que ICE debe continuar licitación para red 5G

Resolución fue publicada hoy por la Contraloría y da respuesta a nuevas objeciones de Huawei al cartel del ICE

Por Carlos Cordero Pérez

La firma Huawei realizó un nuevo intento para ser considerada como oferente en la licitación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de los sistemas para redes telefónicas de quinta generación (5G).








