Contraloría rechaza una de las cinco apelaciones contra la adjudicación de 5G del ICE a Ericsson y al consorcio Coasin-Nokia

El ICE espera que su red de 5G esté disponible durante los siguientes 12 meses. Antes deberá superar la fase de objeciones a la adjudicación.

La Contraloría General de la República deberá resolver pronto los recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de la red 5G a las firmas Ericsson y Coasin-Nokia. Pero ahora deberá revisar menos objeciones.

A finales de abril el proceso de la licitación pública del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) dio un paso muy importante con las adjudicaciones a Ericsson de las partidas correspondientes al Core y a la red de acceso (RAN) y de las partidas correspondientes a los sistemas para la conexión de equipos (Backhaul) al servicio de quinta generación (5G).

El Core-RAN fue adjudicado a Ericsson y el Backhaul al consorcio de Coasin y Nokia. El 7 de mayo se presentaron los recursos de objeción ante la Contraloría sobre esta decisión de la Junta de Adquisiciones del ICE.

Las firmas Samsung Electronics, Nokia de Costa Rica y Datasys Group apelaron la adjudicación a Ericsson, mientras que IT Servicios de Infocomunicación y el consorcio Sisap Infosec hicieron lo mismo con la decisión de adjudicar el Backhaul.

Este viernes 15 de mayo, la Contraloría resolvió rechazar de plano el recurso interpuesto por Datasys y admitir para análisis de fondo los recursos interpuestos por las restantes apelantes.

Según la Contraloría, Datasys “no demostró en el formulario del recurso cómo resultaría excluida del concurso la empresa adjudicataria, requisito necesario para acreditar que sería la eventual nueva adjudicataria”.

Este requerimiento se debe a que en sus recursos las firmas que apelan deben demostrar por qué la decisión es incorrecta, por qué las otras ofertas no son elegibles y por qué su oferta sí es candidata a ser elegida por la institución encargada de la licitación. Lo último sería lo que Datasys no habría demostrado.

Superada esta fase de admisibilidad, la Contraloría cuenta con un plazo de ley de 30 días hábiles para resolver los restantes recursos.