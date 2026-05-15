Tecnología

Contraloría rechaza una de las cinco apelaciones contra la adjudicación de 5G del ICE a Ericsson y al consorcio Coasin-Nokia

La Contraloría ahora deberá valorar las cuatro apelaciones restantes.

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Por Carlos Cordero Pérez
El ICE espera que su red de 5G esté disponible durante los siguientes 12 meses. Antes deberá superar la fase de objeciones a la adjudicación.







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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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