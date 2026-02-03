Tecnología

Costa Rica alcanza récord en exportación de circuitos electrónicos en 2025 a la sombra de la salida de la planta de Intel

Las ventas externas de microprocesadores todavía no se ven afectadas por la decisión de Intel de trasladar su operación de Costa Rica a Asia. La firma señaló que el cierre aquí es paulatino.

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

El año anterior Costa Rica sufrió una desalentadora sorpresa, cuando Intel anunció que trasladará su operación de fabricación de chips de Belén, Heredia a Asia. Sin embargo, hasta el momento, las exportaciones de circuitos no resintieron la decisión y más bien alcanzaron cifras récord.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Intelexportacióncircuitos electrónicoschipsmicroprocesadoresBelén
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.