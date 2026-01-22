Tecnología

Intel redujo las pérdidas durante el 2025, pero disminuyó sus ingresos y sigue con el pendiente de recuperar el escenario

Intel destacó que los resultados del cuarto trimestre fueron por encima de las expectativas, pero el mercado reaccionó ante las débiles perspectivas para los primeros tres meses del 2026

Por Carlos Cordero Pérez

La recuperación de una firma va más allá de las cifras de sus estados financieros. Ese es el caso de Intel, en otro momento un actor ineludible de la industria y de sus eventos, como el CES Las Vegas, y también del Foro Económico Mundial.








