Intel redujo las pérdidas durante el 2025, pero disminuyó sus ingresos y sigue con el pendiente de recuperar el escenario

La recuperación de una firma va más allá de las cifras de sus estados financieros. Ese es el caso de Intel, en otro momento un actor ineludible de la industria y de sus eventos, como el CES Las Vegas, y también del Foro Económico Mundial.

Durante los últimos años, los cambios fueron abruptos en la industria e Intel pasó a segundo plano. La compañía insiste en querer cambiar la historia reciente. No es fácil, como demuestra el informe financiero presentado por la compañía este 22 de enero.

La compañía anunció los resultados financieros de su cuarto trimestre terminado en diciembre anterior y las cifras financieras de todo el 2025, el año en que nombró CEO a Lip-Bu Tan para buscar un salvavidas.

De acuerdo al informe publicado, Intel registró ventas anuales por $52.900 millones, lo que es menos que las del 2024. El gran cambio es la disminución de las pérdidas generales y las pérdidas por acción. Los ejecutivos mantienen una narrativa positiva.

“Terminamos el año con solidez y avanzamos en nuestro camino hacia la creación de una nueva Intel”, dijo Lip-Bu Tan, CEO de Intel. “Nuestra convicción en el papel esencial de las CPU en la era de la IA sigue creciendo”.

El alto ejecutivo agregó que la introducción de sus primeros productos con Intel 18A, la tecnología de proceso más avanzada desarrollada y fabricada en Estados Unidos, marcaría un hito.

“Estamos trabajando con ahínco para aumentar la oferta y satisfacer la fuerte demanda de los clientes. Nuestras prioridades son claras: perfeccionar la ejecución, revitalizar la excelencia en ingeniería y aprovechar al máximo la enorme oportunidad que ofrece la IA en todos nuestros negocios”, indicó Tan.

Intel destacó los resultados de los últimos meses del año 2025. La firma informó que el cuarto trimestre culminó “un año de progreso”, de simplificación de su organización, reducción de la burocracia, fortalecimiento del balance y nuevas y sólidas alianzas.

“Superamos las expectativas del cuarto trimestre en ingresos, margen bruto y ganancias por acción, incluso mientras lidiamos con la escasez de suministro en toda la industria”, declaró David Zinsner, director financiero de Intel.

Los ingresos de ese cuarto trimestre fueron 4% menos que en el mismo periodo del 2024, mientras las pérdidas netas y por acción aumentaron.

Intel informó que prevé ingresos para el primer trimestre de 2026 de entre $11.700 millones y $12.700 millones y una mejora de su oferta de productos en el segundo trimestre. La perspectiva no entusiasmó a Wall Street.

El informe muestra que las ventas en las divisiones de Client Computing cayeron 3% en el año, lo que provocó que los ingresos por productos disminuyeran 1% pese al incremento del 5% en productos para centros de datos y para inteligencia artificial (IA). También aumentaron las ventas de Intel Foundry, la unidad de negocios de Intel que fabrica semiconductores a otras compañías.

Intel presentó los resultados del cuarto trimestre del 2025, que dice superan las expectativas, aunque algunos rubros siguen en rojo tanto a nivel trimestral como anual. (Foto cortesía de Intel Corp. / Para EF) (Intel Corporation Walden Kirsch/Intel)

Al borde del abismo

La profunda crisis y pérdida de la hegemonía de Intel en el mercado global se dejó sentir cuando la firma fue desplazada por Nvidia del Índice Dow Jones, fabricante que incluso invirtió en Intel en el año 2025.

Más simbólicamente, Nvidia fue la estrella en la apertura del Consumer Electronics Show (CES) en 2025, en lugar de Intel.

Y en este 2026 el escenario lo acapararon los CEO Jensen Huang y Lisa Su, de Nvidia y AMD respectivamente. Huang también ocupó el foco de atención en el Foro Económico Mundial esta semana, detrás de Trump por su pulso con la Unión Europea respecto a Groenlandia.

Tanto AMD como Nvidia, después de años de una participación secundaria, se catapultaron por sus procesadores con capacidades para la inteligencia artificial (IA). Su avance se vio favorecido por el estancamiento de casi dos décadas de Intel.

Intel ya había dado señales de desaceleración en la innovación cuando quedó prácticamente a un lado en la industria de chips para teléfonos inteligentes entre 2005 y 2010.

Más tarde no atendió el mercado de las unidades de procesamiento gráfico (GPU, por sus siglas en inglés), que se convertirían en claves para la IA, y se mantuvo enquistada en sus nichos históricos: los de servidores y computadoras personales. A estos fallos estratégicos se unió su rezago en la manufactura de semiconductores.

El rápido auge de la IA desde 2022 tomó a la firma descolocada. Su reacción, a finales de 2024, fue más que tardía: ya Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) y la taiwanesa TSMC iban adelante.

En el primer trimestre del 2025 incluso se llegó a plantear la venta de Intel a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Pero al final del trimestre siguiente, Lip-Bu Tan anunció una serie de medidas internas de reestructuración.

El paquete de acciones incluía el traslado de la operación de manufactura de Costa Rica a Asia y la reducción de 1.400 puestos de la planta situada en Belén. Aquí se mantendría su Centro de Servicios y el Centro de Investigación y Desarrollo.

A nivel global, los analistas no vieron mal que la firma escindiera su unidad de chips programables Altera en setiembre de 2025, manteniendo una participación minoritaria y pese a que se reducían sus ingresos hasta en $500 millones trimestrales.

La medida iba orientada a mejorar la capacidad de esta división para competir en el mercado de matrices de puertas programables en campo (FPGA, por sus siglas en inglés), un circuito integrado de bloques lógicos programables y una red de interconexión configurable por el usuario para permitir su adaptación a cualquier función digital.

Apalancamiento

Antes de este informe, los resultados de Intel en el tercer trimestre, terminado en setiembre, daban espacio al optimismo.

Parte del impulso provino de los $15.000 millones aportados por la Administración Trump y varias firmas del sector, como Nvidia.

El acuerdo con su rival es para enfocarse en desarrollar chips de próxima generación, integrando tecnologías de ambos gigantes para competir en el mercado de centros de datos y computación personal. Pero eso no implica que sus competidores desaceleren en innovación.

En el CES 2026, Huang compartió detalles del próximo sistema Vera Rubin de Nvidia. Y Su, de AMD, ofreció al público un vistazo a su sistema MI455.

Ambos productos se lanzarán a finales de este 2026 y se dirigen al mercado de supercomputadoras de IA para centros de datos de las firmas líderes en esta tecnología.

Y en el Foro Económico Mundial, Huang subrayó que aún hay que invertir más en infraestructura para la IA.

Expectativas defraudadas

El informe financiero era esperado con buenas vibras. Las acciones de Intel subieron desde este miércoles, en medio de una caída de los mercados después que Japón realizara una venta de bonos a 20 años más débil de lo esperado.

Temprano, Yahoo! Finance destacó que el precio de las acciones de Intel había superado por primera vez la marca del 2021, cuando estaba el auge de la computación en pandemia. El reporte indicaba que Wall Street esperaba ver el progreso de Intel en los segmentos impulsados por la IA y en sus operaciones de fundición.

“El catalizador del aumento fue una ola de mejoras de calificación de los analistas ante su informe de ganancias, que se ha acumulado durante la última semana”, indicó Yahoo! Finance.

Las perspectivas también ayudaban al panorama positivo antes del anuncio de los resultados. Según Bloomberg, la demanda actual de microprocesadores supera la oferta. La tendencia persistiría durante el resto del año 2026, si bien es mayor a nivel de servidores para servicios de IA y de nube que en computadoras personales.

Pero al darse a conocer los resultados, el precio de las acciones cayó de los $54,32 que mantuvo durante el día a $50,89. Yahoo! Finance explicó que los resultados del cuarto trimestre superaron las expectativas, pero que las débiles previsiones para el primer trimestre provocaron la caída del 6% en el precio de las acciones.

Todavía faltaba que Lip-Bu Tan diera detalles sobre cómo espera mejorar los resultados, recuperar el liderazgo del sector que dominó durante décadas y cómo volverá a los escenarios.