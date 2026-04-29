Costa Rica Angels: la red que conectará inversionistas ángeles con ‘startups’ locales

El próximo 20 de mayo se realizará el lanzamiento de la red de ángeles inversionista denominada Costa Rica Angels, para conectar startups con inversionistas interesados en impulsarlas en sus primeras etapas.

Uno de los principales desafíos del sector emprendedor de Costa Rica continúa siendo el acceso a capital en las etapas tempranas de las startups, especialmente para las numerosas iniciativas con soluciones, modelos y vocación digital.

Algunos programas de centros de incubación y aceleradoras procuran, desde hace años, ofrecer soluciones de financiamiento. Aun así, muchas personas emprendedoras tienen que buscar opciones fuera del país incluso.

Con el objetivo de acercar a inversionistas y startups locales, el próximo 20 de mayo se realizará el lanzamiento de la red de ángeles inversionistas denominada Costa Rica Angels.

Se realizará en el marco de la Costa Rica Tech Week que reunirá del 18 al 24 de ese mes a startups, corporaciones, talento tecnológico e inversionistas de cara al futuro de los negocios, la innovación y el impacto.

“La oportunidad hoy no es solo invertir en startups, sino construir una comunidad de inversionistas conectada, informada y alineada con estándares globales”, dijo Marcelo Lebendiker, presidente de ParqueTec, que impulsa la Red de inversionistas.

Lebendiker es también el nuevo presidente de la Latin American Chamber of Business Angels & Networks (Lacban), una iniciativa del Foro Mundial de Inversiones de Ángeles Empresariales y socio afiliado de la Alianza Mundial del G20 para la Inclusión Financiera.

“Su nombramiento representa un paso importante hacia el fomento de mercados de capital riesgo para empresas emergentes más sólidas en América Latina y el Caribe, a la vez que se establecen conexiones más estrechas con inversores globales”, informó Lacban. “Lebendiker aporta décadas de experiencia en liderazgo para fortalecer los ecosistemas emprendedores e impulsar las redes de inversión ángel en América Latina”.

Conectar startups e inversionistas

La idea es que la Red de inversionistas se constituya en una nueva vía para fortalecer la conexión entre emprendedores e inversionistas, facilitando acceso a financiamiento, conocimiento, redes y acompañamiento estratégico.

La propuesta es que la Red ofrezca a los inversionistas curaduría de oportunidades, capacitación y mecanismos de coinversión, promoviendo un entorno más estructurado y confiable.

ParqueTec recalca que los inversionistas ángeles, que aportan capital en las primeras etapas de los emprendimientos tecnológicos, cumplen un rol clave en su desarrollo. Pero advierte que América Latina es un mercado con alto potencial, por un lado, y con limitada cultura de inversión, baja visibilidad de oportunidades, falta de estructuración, escasa articulación entre actores, y desconexión entre oferta y demanda de capital, por el otro.

Aquí los emprendedores no acceden a financiamiento adecuado y los inversionistas no encuentran oportunidades estructuradas. La red de inversión ángel vendría a ofrecer una solución a esta situación, facilitando el encuentro, coinversión y profesionalización del ecosistema.

“Costa Rica Angels contará con el respaldo y la coordinación de ParqueTec, organización de utilidad pública sin fines de lucro”, explicó la entidad.

Su experiencia aporta, según la organización, credibilidad institucional, estándares de transparencia, gobernanza y buenas prácticas, networking internacional (en América Latina, Estados Unidos y otros mercados estratégicos) y experiencia en la estructuración de programas de aceleración.