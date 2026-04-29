Tecnología

Costa Rica Angels: la red que conectará inversionistas ángeles con ‘startups’ locales

Lanzamiento de Costa Rica Angels será el próximo 20 de mayo y es parte de la Costa Rica Tech Week, que se presenta como la semana tecnológica más importante del país

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Por Carlos Cordero Pérez
Emprendedora y startup
El próximo 20 de mayo se realizará el lanzamiento de la red de ángeles inversionista denominada Costa Rica Angels, para conectar startups con inversionistas interesados en impulsarlas en sus primeras etapas. (Shutterstock/Shutterstock)







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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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