Agregó que la Presidencia Ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) está sujeta a la tutela administrativa del Poder Ejecutivo y es extraño que no se haya ejercido esa potestad. “Extraña también que en materia de rescate de frecuencias, vía lesividad o bien la no renovación de concesiones, el Poder Ejecutivo si ha actuado sin mayor dilación, pero en casos como el del ICE no ha actuado con la diligencia necesaria”, acusó Campos.