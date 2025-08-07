Tecnología

¿Cuál es el nuevo arancel de Trump? Presidente anunció impuesto del 100% mientras que Apple hace millonarias inversiones

Por AFP

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este 6 de agosto que tiene la intención de imponer aranceles del 100% sobre los “chips y semiconductores”.








Applesemiconductoreschipsprocesadores
