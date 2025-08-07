¿Cuál es el nuevo arancel de Trump? Presidente anunció impuesto del 100% mientras que Apple hace millonarias inversiones

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este 6 de agosto que tiene la intención de imponer aranceles del 100% sobre los “chips y semiconductores”.

“Aplicaremos un arancel de aproximadamente el 100% a los chips y semiconductores”, declaró en la Casa Blanca sin precisar cuándo. “Pero si (la compañía) fabrica en Estados Unidos, no hay ningún recargo”, añadió.

Mientras tanto, el gigante taiwanés de los semiconductores TSMC estará “exento” de los aranceles de 100% anunciados por el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el gobierno de Taiwán.

“Debido a que el principal exportador de Taiwán es TSMC, que tiene fábricas en Estados Unidos, TSMC está exenta”, dijo al Parlamento Liu Chin-ching, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo.

LEA MÁS: El déjà vu de Intel en Costa Rica: ¿qué razones explican su segunda partida y el vacío que deja?

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) es el principal fabricante mundial de semiconductores y tiene entre sus clientes a Nvidia y Apple.

El CEO de Apple, Tim Cook (derecha)hizo anuncios sobre nuevas inversiones en Estados Unidos desde la Casa Blanca en un acto con el presidente Donald Trump. (BRENDAN SMIALOWSKI, AFP/AFP)

Liu admitió que algunas empresas taiwanesas del sector “serán afectadas” por el arancel estadounidense, pero aseguró que sus principales competidores enfrentarán el mismo gravamen.

“Taiwán mantiene una posición dominante en el mundo y creo que si el líder y los competidores están en la misma posición de partida, el líder continuará siendo líder”, sostuvo Liu.

Decisión de Apple

El gigante tecnológico Apple aumentará su inversión en Estados Unidos en $100.000 millones, lo que eleva el total a $600.000 millones en cuatro años, informó este miércoles el presidente Donald Trump.

Se trata de “la mayor inversión que Apple ha realizado en Estados Unidos”, celebró Trump junto al director ejecutivo del gigante tecnológico, Tim Cook, durante una ceremonia en la Casa Blanca.

“Apple incrementará masivamente el gasto en la cadena de suministros doméstica”, agregó Trump. Destacó una nueva instalación en el estado de Kentucky para la producción del vidrio que se utiliza en las pantallas de los iPhone.

En febrero, Apple anunció que gastaría más de $500.000 millones en Estados Unidos y contrataría a 20.000 personas, en un momento en el que las compañías tecnológicas compiten por el desarrollo de la inteligencia artificial.

“Solo este año, los fabricantes estadounidenses están en camino a producir 19.000 millones de chips para Apple en 24 fábricas en 12 estados diferentes”, indicó Cook en el Despacho Oval.

Trump, que ha presionado a las empresas estadounidenses a producir localmente a través de los aranceles que impuso a los socios comerciales de Estados Unidos, afirmó que su administración es responsable de lograr esta inversión.

“Este es un paso significativo hacia el objetivo final de ... garantizar que los iPhone vendidos en Estados Unidos también sean hechos en Estados Unidos”, sostuvo el presidente.

Después Cook aclaró que varios componentes del iPhone serán fabricados en el país, pero que el ensamblaje total de los teléfonos inteligentes continuará realizándose en el exterior.

“Estamos haciendo muchos de los semiconductores aquí, estamos haciendo el vidrio aquí, estamos haciendo el módulo de Face ID aquí... y estamos haciéndolos para productos vendidos en otras partes del mundo,” comentó Cook.

El mandatario republicano ha reiterado sus planes de imponer un 100% de aranceles a los semiconductores, que en su mayoría son importados desde Taiwán, Corea del Sur, China y Japón.

“Aplicaremos un arancel de aproximadamente el 100% a los chips y semiconductores”, declaró en la Casa Blanca sin precisar cuándo. “Pero si (la compañía) fabrica en Estados Unidos, no hay ningún recargo”, añadió.

Trump no dio detalles de cuándo se aplicarían esas sobretasas, pero el martes indicó que se revelarán nuevos aranceles a los fármacos, semiconductores y chips en las próximas semanas.

Estados Unidos “va a ser muy rico y empresas como Apple están volviendo a casa”, expresó el presidente.

Agregó que “Apple ayudará a desarrollar y fabricar semiconductores y equipos para semiconductores en Texas, Utah, Arizona y Nueva York”.

Apple afirma haber registrado beneficios trimestrales por valor de $33.400 millones a finales de julio, superando las previsiones a pesar del aumento de los costos debido a los aranceles de Trump.