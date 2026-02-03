De la era del “call center” a la Inteligencia Artificial: la transformación de Amazon en Costa Rica tras 18 años

La historia de Amazon en Costa Rica alcanzó un punto que redefine el modelo de Inversión Extranjera Directa (IED) del país. Tras casi dos décadas de crecimiento ininterrumpido en el volumen de su planilla, la multinacional optó por una estrategia de “calidad sobre cantidad”.

El lunes se dio a conocer que, mediante la publicación del Acuerdo Ejecutivo N.° 5-2026, el Gobierno de la República formalizó una modificación sustancial al régimen de Zona Franca bajo el cual opera Amazon Support Services Costa Rica. Esta decisión permite a la empresa recortar su compromiso mínimo de empleo a la mitad.

El umbral obligatorio de contratación pasó de 16.450 a 8.225 plazas directas. Este ajuste, solicitado por la compañía a finales de 2025, responde a una reconfiguración global impulsada por la adopción de Inteligencia Artificial (IA) y la automatización de procesos operativos básicos.

A pesar de la drástica reducción en el requerimiento de personal, el compromiso de inversión de capital se mantiene intacto: Amazon deberá sostener una inversión acumulada de $107,97 millones.

El origen: 75 pioneros y una apuesta por el inglés

La crónica de este gigante tecnológico en suelo costarricense comenzó en octubre de 2008. En aquel momento, la operación inició con apenas 75 colaboradores enfocados en brindar servicio al cliente en inglés para el mercado de Estados Unidos.

Para 2009, la empresa detectó una oportunidad para expandir su alcance y lanzó la unidad de Seller Support. Con un equipo embrionario de 30 personas, Costa Rica empezó a gestionar la interacción con los socios comerciales que operan bajo el modelo de Amazon Marketplace.

Entre 2011 y 2013, la operación se consolidó como un centro multidisciplinar. Se incorporaron procesos de back-office (gestión interna) y soporte en idiomas como portugués e italiano, alcanzando una planilla de 2.000 empleados distribuidos en tres centros de servicios.

En 2008, Amazon inició con una pequeña oficina de servicio al cliente; hoy opera más de 50 unidades de negocio desde múltiples sedes en la Gran Área Metropolitana. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La transición hacia el nodo de ingeniería (2014-2018)

El año 2014 marcó el paso de un centro de servicios puramente operativos a uno de ingeniería. Amazon inauguró su cuarto centro en el país y anunció la contratación de Ingenieros de Desarrollo de Software (SDE) para integrarlos en su arquitectura global.

Para finales de ese año, la inversión acumulada alcanzaba los $19 millones. La huella física de la compañía ya superaba los 28.000 metros cuadrados (m²), consolidando a San José como un centro de soporte multilingüe de alta complejidad para mercados en Estados Unidos, España, México y Brasil.

En 2016, la expansión tomó un ímpetu renovado con el anuncio de 1.500 nuevas plazas a tiempo completo. La empresa justificó este crecimiento basándose en el “talento sumamente calificado” encontrado en Costa Rica, superando ya los 4.000 trabajadores permanentes.

La relevancia del país para el ecosistema global de vendedores alcanzó su cénit en 2018 con la inauguración del Seller Support Hub (Centro de Atención al Vendedor) en El Tobogán. Con una inversión de $10 millones, estas instalaciones se convirtieron en el corazón de la interacción con pymes a nivel mundial.

El auge pandémico y la llegada de AWS

Entre 2019 y 2021, Amazon experimentó un crecimiento explosivo. En 2019 se anunciaron 2.000 nuevos puestos para cerrar el año con 9.500 empleados. La pandemia de Covid-19 aceleró esta tendencia debido al incremento masivo del comercio electrónico global.

Según Amazon, en julio de 2021, la empresa alcanzó su compromiso máximo de 16.450 colaboradores especializados. Costa Rica se consolidó como el mayor empleador del sector servicios, operando desde Heredia (Ultrapark y Zona Franca América) y San José (Calle Blancos y Barrio Tournón).

Paralelamente, Amazon Web Services (AWS) comenzó a cimentar la infraestructura tecnológica nacional. La apertura de su oficina en Escazú permitió coordinar no solo ventas, sino proyectos de impacto nacional como la gestión de datos ambientales con el Centro Nacional de Información Geoambiental (Ceniga).

Período Hito operativo Empleados 2008 Inauguración del primer centro 75 2013 Expansión a mercados de habla hispana 2.000 2014 Incorporación de Ingeniería de Software 3.000 2019 Incremento de soporte global 9.500 2021 Compromiso máximo bajo Zona Franca 16.450 2026 Nuevo umbral de empleo mínimo 8.225

La irrupción de la Inteligencia Artificial y el ajuste de 2026

Tras la sobrecontratación del periodo pandémico, la corporación inició una fase de “crecimiento racional” a nivel mundial en 2023.

La empresa justificó la solicitud de reducción de empleo ante el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) citando un cambio drástico en el entorno empresarial global. La adopción de IA generativa permitió automatizar tareas de análisis de datos y soporte básico que antes requerían miles de horas-persona.

El ajuste aprobado este 5 de enero de 2026 por la administración de Rodrigo Chaves busca evitar el cierre total de operaciones masivas. La Promotora de Comercio Exterior (Procomer) recomendó aceptar la reducción para preservar la inversión de capital y los puestos de mayor valor agregado.

Esta nueva etapa prioriza la “densidad de capital” sobre el volumen de personas. Amazon ahora opera más de 50 unidades de negocio diferentes en el país, incluyendo equipos dedicados al entrenamiento de modelos de lenguaje y sistemas de visión computacional.

El nuevo modelo de Amazon en el país se aleja del soporte telefónico tradicional para enfocarse en áreas de alta tecnología como Robótica y Finanzas Estratégicas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Un nuevo paradigma para la inversión extranjera

El caso de Amazon es un espejo de la transformación que atraviesa el sector de servicios de alta tecnología en Costa Rica. El país ya no compite únicamente por el costo de la mano de obra, sino por la capacidad de integrar tecnologías innovadoras.

La reducción del compromiso de empleo de Amazon no implica necesariamente despidos masivos inmediatos, sino un ajuste del marco regulatorio a la realidad operativa. Sin embargo, se da en medio de una reestructuración importante: Amazon anunció a finales de enero de 2026 una nueva ola de despidos que afectará a aproximadamente 16.000 empleados corporativos a nivel mundial.

Programas como AWS Academy y Career Choice siguen vigentes, capacitando a estudiantes de universidades públicas en computación en la nube. Esta transferencia de conocimiento es vital para que el talento local pueda migrar hacia los nuevos roles de alta especialización.

El nuevo acuerdo de Zona Franca exige a Amazon sostener $102,97 millones en activos fijos y una inversión adicional de $5 millones. Este capital asegura que la infraestructura tecnológica de la compañía permanezca anclada al territorio nacional durante los próximos años.

Para el ecosistema de IED, el mensaje es claro: la era de la contratación volumétrica está dando paso a una era de eficiencia. La competitividad de Costa Rica dependerá de qué tan rápido logren sus trabajadores adaptarse a la colaboración con sistemas autónomos.

La administración entrante de Laura Fernández recibirá un panorama donde las multinacionales podrían demandar mayor flexibilidad.