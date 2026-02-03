Tecnología

De la era del “call center” a la Inteligencia Artificial: la transformación de Amazon en Costa Rica tras 18 años

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

La historia de Amazon en Costa Rica alcanzó un punto que redefine el modelo de Inversión Extranjera Directa (IED) del país. Tras casi dos décadas de crecimiento ininterrumpido en el volumen de su planilla, la multinacional optó por una estrategia de “calidad sobre cantidad”.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
AmazonCosta RicaInversión Extranjera Directazonas francasIA
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.