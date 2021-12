De los fallos de la plataforma del Banco Popular a los problemas de Sinpe Móvil en varios bancos

Los problemas para los usuarios de servicios digitales de varias entidades se acumularon este 18 de diciembre.

Mientras el Banco Popular y de Desarrollo Comunal afirmó, a través de la oficina de prensa, que desde este viernes 17 de diciembre en la noche se habilitaron todos sus sistemas, con excepción de dos que fallaron en la mañana y que según la entidad ya estarían resueltos, los usuarios de Sinpe Móvil del Banco de Costa Rica (BCR) y del Banco Nacional (BN) reportaron problemas para transferencias y pagos.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR), que desarrolla y gestiona el sistema de Sinpe, y el BCR afirmaron que las situaciones presentadas son ajenas a sus plataformas. El BCR la atribuyó esta tarde a “que se está presentando inestabilidad en varios participantes del servicio Sinpe Móvil”.

El Banco Popular reiteró que sus sistemas ya operan con normalidad, pero reconoció que en la mañana se presentó “alguna dificultad” con el pago de marchamos y la impresión de pines de tarjetas. La entidad asegura que “ambas situaciones fueron corregidas rápidamente”.

“Reiteramos que nuestros servicios durante el día de hoy han funcionado con normalidad”, afirmó la entidad. “Se mantiene un monitoreo permanente sobre los mismos”.

Sucursal del Banco Popular en Heredia operando esta mañana en aparente normalidad. La entidad reiteró que sus plataformas operan sin inconvenientes este sábado, con excepción de dos sistemas cuya inestabilidad habría sido finalmente resuelta. (Carlos Cordero)

El Banco indicó que en caso de presentarse una intermitencia sugieren a los clientes “dar un tiempo prudencial e intentar nuevamente la transacción”.

Recordó que, con independencia de la situación, estén atentos y no permitan que los ciberdelincuentes intenten estafarlos, pues ningún funcionario está contactando (llamada telefónica, correo o WhatsApp) a los clientes para solicitar información sensible (usuario, contraseña y correo electrónico, entre otros), sustituir tarjeta, actualizar datos, ni bloquear su usuario web.

Problemas con Sinpe Móvil

El BCR comunicó la tarde de este sábado 18 que sus canales digitales operan normalmente, pero que de manera preventiva ha deshabilitado el servicio de transferencias a través de Sinpe Móvil y que lo volverá a restablecer cuando se encuentre estabilizado.

“Todas las demás transacciones en nuestros servicios digitales continúan sin interrupción”, reiteró el BCR en un breve comunicado de prensa.

Otras entidades también han enfrentado incidentes con el servicio de Sinpe Móvil, incluyendo BAC Credomatic y BN. Según el BCCR la plataforma de Sinpe no enfrenta incidentes de operación.

“En Sinpe no tenemos ningún problema con nuestros servicios”, dijo Carlos Melegatti, director de sistemas de pago del BCCR. “Cuando un banco grande entra en problemas afecta al resto de entidades financieras porque no se resuelven las transacciones”.

Melegatti explicó que con el crecimiento de la demanda y uso de Sinpe Móvil, del volumen de operaciones electrónicas y de las transacciones en diciembre (“donde casi que se triplican las operaciones de pago por los aguinaldos y las compras en general”) se podría estar en presencia de un nivel transacción “nunca antes visto”. “Podría estar, en parte, estresando los sistemas de muchas instituciones”, indicó Melegatti.

Reclamos

El Banco Popular comunicó desde la noche del 17 de diciembre que “ya se están restableciendo los demás canales de atención como los cajeros automáticos, la página web, el pago con tarjeta y nuestra app, y continuaremos con un monitoreo constante de sus servicios”.

La entidad operó este sábado en “horario ampliado” desde 8:15 a.m. a 12:30 p.m. en sucursales, mientras que las oficinas ubicadas en centros comerciales mantuvieron su horario habitual.

Ante los cuestionamientos sobre las pocas horas establecidas, la oficina de prensa del Banco Popular respondió: “La decisión que se tomó fue abrir las oficinas en todo el país en un horario 8:00 a 12:30 pm con la posibilidad de extenderlo en función de la demanda. Además, se mantienen las oficinas dentro de los malls dentro de su horario normal”.

La entidad había explicado que “durante la última semana” la plataforma y los canales electrónicos experimentaron inestabilidad e intermitencias causadas por problemas de comunicación de las redes.

El Popular negó que la situación fuera causada por una “interferencia externa o intento de hackeo” y reiteró que garantiza las transacciones realizadas, así como los fondos de las cuentas están totalmente seguros.

El viernes por la tarde tuvo que desconectar sus sistemas y servicios desde las 2 p.m. Inicialmente comunicó que por dos horas y media, pero al final de la tarde y comienzo de la noche todavía no estaban restablecidos.

Las reacciones de los usuarios en Facebook y Twitter no se hicieron esperar. Los clientes reclamaron que las disculpas ni la ampliación de los horarios son suficientes especialmente por la velocidad de atención en cajas, de no poder usar las aplicaciones, de las filas extensas el viernes 17 de diciembre, de la ineficiencia del servicio y de la falta de respuestas en el centro de llamadas.

Asimismo, que después de las dos horas y media prometidas y al final del día las plataformas no se habían restablecido, así como sobre los problemas de sistemas que se presentan en la entidad. “Continuamente el @BancoPopularCR presenta problemas en el sistema”, dijo un usuario en Twitter.

“Esta semana he pasado vergüenza en el súper y lo peor de todo: me rebajan los montos y que me lo regresan en siete días hábiles”, comentó la usuaria Sylvia Quirós en la cuenta de Facebook.