Tecnología

Deje de usar el teclado: use esta sencilla y gratuita aplicación de interacción con su computadora para dictar su texto

Handy es una aplicación de código abierto que utiliza modelos de IA para convertir con precisión su voz en texto en tiempo real y sin costo

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

El fundador de Handy, conocido como CJ Pais, empezó a crear esta aplicación para dictar los textos a la computadora cuando se fracturó un dedo y no podía escribir en su teclado, pues su mano quedó inutilizada con una escayola o yeso.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Handytranscripcionvoz a textodictadotecladoGoogleMicrosoft
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.