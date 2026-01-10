Estos son los dispositivos más llamativos que presentaron las firmas tecnológicas en el CES Las Vegas

Este viernes 9 de enero concluyó el Consumer Electronics Show (CES) dejando una estela de productos para usuarios y empresas, algunos de los cuales llegarán a los mercados pronto.

La firma Fraimic, por ejemplo, presentó unos marcos digitales inteligentes de tinta electrónica con pantalla Spectra 6 de E Ink de dos tamaños (de $300 y $999) para mostrar las obras de arte en la casa, con un acelerómetro que detecta su orientación vertical u horizontal.

Tiene iluminación del borde y un micrófono con un sistema de inteligencia artificial (IA) de Wispr Flow para convertir la voz a texto que pasa instrucciones a ChatGPT, de OpenAI, para crear una imagen con el estilo artístico elegido.

Como otros tantos productos, la IA también estuvo presente en los dispositivos, equipos y soluciones presentadas en el CES 2025, organizado por la Consumer Technology Association (CTA), que reúne a las firmas de esta industria. Según el diario español El País asistieron 140.000 personas que observaron las demostraciones de más de 4.500 empresas, incluyendo startups.

“Estamos viviendo cada vez más una era con múltiples dispositivos personales impulsados por IA”, afirmó Ziad Asghar, vicepresidente sénior y gerente general de realidad virtual en Qualcomm Technologies.

El marco de Fraimic presentado en el CES en Las Vegas esta semana. El espectador solicita una imagen que luego es generada por la IA. (Reproducción EF/Reproducción EF)

Una de las sensaciones de esta edición del tradicional evento tecnológico de inicio de año fue el Galaxy Trifold de Samsung, un móvil plegable similar a una delgada tablet cuando el usuario lo despliega. Tiene una interfaz DeX para gestionar las ventanas de las apps como si fuera una computadora. Ya se vende en Corea del Sur y llegará a EE. UU. en los próximos meses por $2.500.

También llamaron la atención los robots aspiradores Roborock Saros Rover, que vienen con IA y con capacidades para subir y bajar escaleras; el humanoide Atlas de Boston Dynamics, cuyo prototipo mostró un desplazamiento natural; y hasta un scooter Strutt Ev1, que se autoconduce.

Lenovo presentó, además de un agente de IA llamado Qira, una portátil de pantalla enrollable en la categoría de videojuegos y Willo una tecnología para que en un futuro no tengamos que enchufar ni aparatos electrodomésticos ni computadoras.

The Wall Street Journal señaló que la IA estaba presente en dispositivos de vestimenta (wearables), gafas y otros productos similares.

Y destacó la promesa de mejoras en las máquinas más grandes como el robotaxi de Uber, producidos con el fabricante de vehículos eléctricos Lucid y la startup de vehículos autónomos Nuro, y el robot humanoide CLOid de LG, que dobla la ropa, vacía el lavavajillas y prepara la cena.

En un foro organizado por Samsung en el marco del CES, varios expertos expusieron el gran desafío de la IA: la confianza y cómo se construye con sistemas predecibles, comprensibles, seguros y bajo control del usuario. “Cuando se trata de IA, los usuarios buscan transparencia y control”, afirmó Allie Miller, CEO de Open Machine.

El CES 2026 tuvo una asistencia de más de 140.000 personas y una participación de 4.500 empresas. (CTA/Cortesía CTA para EF)

Muestra de novedades

En la extensa lista de novedades se pueden destacar varias para trabajo, entretenimiento, estudio o salud, por ejemplo, y otras que simplemente dan curiosidad.

La firma Acer presentó varios productos, desde una computadora de escritorio denominada Veriton RA100 AI Mini Workstation, con procesador AMD Ryzen AI Max+ 395 para un rendimiento avanzado en IA, hasta dos modelos de escritorio Veriton 2000 Large Tower y Veriton All-In-One con Intel Core Ultra para manejo de cargas de IA. No se quedó ahí.

La Veriton RA100 AI Mini Workstation de Acer incluye procesador para rendimiento con aplicaciones de IA. (ACER/Cortesía ACER para EF)

También presentó el Predator ES Storm Pro, un nuevo scooter eléctrico para trayectos largos o exigentes y soporte integrado para etiquetas inteligentes que permiten su localización en caso de extravío, autonomía de hasta 60 km con una sola carga y conectividad con la aplicación Acer eMobility para ver estadísticas del viaje y el estado del vehículo.

El scooter eléctrico Predator ES Storm Pro de Acer permite traslados de hasta 60 kilómetros. (Acer/Foto cortesía Acer para EF)

Otro dispositivo exhibido por Acer en el CES es el Predator Connect X7S 5G CPE, que permite conectividad 5G o 4G LTE para velocidades de descarga de hasta casi 5 Gbps. Es especial para escenarios exigentes de gaming y streaming incluso en ubicaciones con conectividad de fibra limitada. También es compatible con conectividad wifi 7 de triple banda (2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz).

El Predator Connect se conecta a las redes 5G o 4G LTE. Cuenta con wifi para que los celulares o portátiles se conecten incluso en zonas con problemas de señal. (Acer/Cortesía Acer para EF)

Lenovo, con la marca Motorola adquirida hace unos años, presentó el Razr Fold, un móvil plegable con una pantalla externa de 6,6 pulgadas y otra pantalla LTPO 2K inmersiva de 8,1 pulgadas, lápiz óptico Moto Pen Ultra, un avanzado sistema de varias cámaras y funciones de IA integradas para estar organizados e informados.

También presentó otro smartphone Motorola Signature ultradelgado con cuatro cámaras, procesador Snapdragon y motor de procesamiento de IA dedicado para obtener velocidades ultrarrápidas, imágenes fluidas, colores vivos y movimientos fluidos.

El smartphone Motorola Razr Fold es un móvil plegable que cuenta con capacidades para IA. (Reproducción EF/Reproducción EF)

Se agrega una solución de IA denominada Motorola Qira, que unifica las soluciones de IA de Lenovo (Moto AI, Lenovo AI Now, Creator Zone y Learning Zone) y las soluciones de Microsoft 365 y Copilot, Perplexity y Google.

Y el Motorola Razr FIFA World Cup 26 Edition, un smartphone que aprovecha la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. Cuenta con una pantalla externa inteligente, un sistema de cámara con IA, el sistema Moto AI y opciones de personalización inspiradas en el evento de fútbol.

Lenovo también presentó la ThinkPad Rollable XD Concept, que extiende la pantalla en vertical desde las 13,3 a las 16 pulgadas ideal para videojuegos.

La Lenovo ThinkPad Rollable XD Concept extiende la pantalla en vertical hasta 16 pulgadas de altura. (Reproducción EF/Reproducción EF)

Entre los múltiples productos que presentó en el CES, Samsung Electronics introdujo la pantalla tridimensional Spatial Signage que ofrece una experiencia visual inmersiva para desplegar contenidos publicitarios o promocionales en tiendas.

También mostró una nueva generación de sistemas de audio que apuestan por experiencias cinematográficas, diseño integrado y un ecosistema de sonido cada vez más inteligente. Combina altavoces, sensores, sistemas de calibración que adaptan el sonido y conectividad con televisores, barras de sonido y altavoces.

MediaTek presentó en CES 2026 su nueva familia de chips Filogic 8000 con conectividad wifi 8 para smartphones, laptops, televisores, dispositivos de streaming, tabletas y dispositivos IoT, como parte de una nueva era de conectividad de alto rendimiento.

Para videojugadores o gamers, Razer presentó el Project AVA, un asistente de escritorio con IA en versión animada y una evolución del popular coach de eSports con IA y el Project Motoko, unos audífonos de próxima generación con IA con cámaras, retroalimentación de audio inteligente y micrófonos duales (campo cercano y lejano) para una detección sonora avanzada, así como capacidades avanzadas de IA y realidad virtual.

Se complementa con un portafolio completo de herramientas de IA para desarrolladores y el Razer Wolverine V3 Bluetooth, un nuevo control inalámbrico para gaming desarrollado en colaboración con LG.

El Project AVA de Razer es un asistente de IA para videojugadores. (Razer/Cortesía Razer para EF)

Rolling Square, con sede en Suiza, introdujo unos rastreadores con conectividad Bluetooth compatibles con las apps Find My de Apple y Find Hub de Google. El AirCard Pro Dual se recarga inalámbricamente y dura 12 meses, mientras que el AirNotch Pro Dual, más pequeño y resistente, dura 20 meses.

Tiene altavoces para ayudar a encontrar objetos perdidos y un código QR para acceder a la información de contacto del propietario del dispositivo extraviado.

También mostró una cámara digital retro con su nueva marca Await para tomar 24 fotos con tres rollos en total. Al no tener pantalla, solo se podrán ver después en el smartphone conectado.

TouchPoint Solution lanzó un dispositivo con IA para relajamiento, denominado Thodian. Se trata de unos tokens que se llevan en lados opuestos del cuerpo y emitirán vibraciones suaves para generar calma cuando el reloj inteligente del usuario detecta un aumento de la frecuencia cardíaca u otra métrica que considere estresante.

Los tokens de TouchPoint Solution de Thodian se accionan cuando se detecta que la persona requiere relajamiento. (Reproducción EF/Reproducción EF)

Vibe, empresa que fabrica pizarras inteligentes, anunció un nuevo robot, el Vibe Bot, de 23 cm de alto diseñado para escuchar reuniones y que, como con Alexa de Amazon, los usuarios realicen preguntas sobre los puntos clave.

El robot de Vibe puede grabar y transcribir de voz a texto las reuniones. (Reproducción EF/Reproducción EF)

Radiance es otro dispositivo con funciones de IA para tomar notas, transcribir y generar un resumen de las reuniones.

Para quienes realizan las mismas tareas rutinarias todos los días —solicitar un Uber para ir al trabajo, comprar un plato específico en el mismo restaurante o el diario en el supermercado— se podrá utilizar Shift, un dispositivo pequeño y práctico compatible con iOS.

El anillo inteligente de tercera generación de RingConn permite controlar la presión arterial. Utiliza la misma tecnología de monitorización aprobada por la Food and Drug Administration (FDA) que la pulsera Aktiia Hilo, recientemente lanzada.

La portátil HP OmniBook Ultra 14 está equipada con el nuevo chip Snapdragon X2 Elite de Qualcomm. Viene diseño ultrafino, biseles diminutos, panel OLED de 14 pulgadas, un amplio trackpad, pantalla de alta resolución, frecuencia de actualización de 120 Hz y adaptador de corriente GaN de 65 vatios para mayor portabilidad.

Nimble, que fabrica accesorios de carga como baterías externas, presentó su última línea de accesorios de carga de energía de dispositivos como el nuevo Champ Stack 10K, ideal para viajes largos o conciertos.

Cargador de Nimble presentado en CES 2026. (Reproducción EF/Reproducción EF)

Neurable presentó el último de sus auriculares con sensores no invasivos, desarrollados en colaboración con Hyperx, para interpretación de señales en tiempo real que leen las ondas cerebrales mientras son usados. Se pueden monitorear los hábitos mentales y mejorar la concentración, la productividad y la habilidad de los videojugadores.

Los auriculares de Neurable cuentan con sensores para captar e interpretar ondas cerebrales en tiempo real. (Reproducción EF/Reproducción EF)

El block o ladrillo inteligente SMART Brick de Lego lleva un diminuto chip de cuatro milímetros diseñado a medida para interpretar la información que le envían los acelerómetros de la pieza. También tiene otros sensores —de luz y sonido— para controlar un juego de LEDs, un sintetizador, un mini altavoz y un sistema de intercomunicación entre juguetes basado en Bluetooth.

Nvidia, que presentó su nueva plataforma Vera Rubin, también realizó una demostración basada en su nueva familia de modelos de lenguaje visual de código abierto y denominada Alpamayo, diseñada para entrenar robots y vehículos autónomos. Su idea es que esas máquinas puedan pensar como humanos.