Disney potencia servicio de streaming con Star Wars y Marvel

The Walt Disney Company Disney canceló su acuerdo de transmitir películas por Netflix, cuyas acciones bajaron en la bolsa al difundirse la noticia. (AP)

Nueva York.- Disney le está dando más potencia a su anticipado servicio de streaming.

Sus películas de "Star Wars" y Marvel se incluirán al servicio, convirtiéndolo en el único donde podrán verse vía streaming a la carta (on demand) en Estados Unidos como parte de una suscripción mensual. (Es decir, no las esperen en Netflix). Aún no se ha anunciado el precio de la suscripción.

El servicio debutaría a finales de 2019, una vez que venza su actual acuerdo con Netflix. Previamente Disney anunció solo la inclusión de películas de Disney y Pixar y programas de TV de Disney.

Agregar las cintas de "Star Wars" y Marvel atraería a adolescentes y adultos, no solo a familias con niños pequeños. Las películas de Marvel incluyen las franquicias de "The Avengers" ("Los Vengadores") y "Guardians of the Galaxy" ("Guardianes de la Galaxia").

El servicio también ofrecerá películas, series y cortometrajes originales de Disney.

El director ejecutivo de la compañía, Bob Iger, dijo que miles de episodios de series televisivas y cientos de películas estarán disponibles, pero no programas de la cadena ABC, que es parte de Disney.

Disney dijo el mes pasado que estaba considerando incorporar "Star Wars" y Marvel al nuevo servicio, pero la decisión recién se anunció el jueves. Disney se une a muchas otras opciones para ver de cine y TV online, y vienen más en camino.

Disney, por ejemplo, también lanzará un servicio de streaming de deportes de ESPN a principios del próximo año. No repetirá lo que está en ESPN por ahora, por lo que se espera que sea una especie de nicho.

Las acciones de la compañía bajaron $4,05, o 4%, a $97,46 el jueves por la tarde. Los inversionistas quizás vendieron porque Iger dijo que las ganancias por acción para este año fiscal serán similares a las del año que terminó el 1.° de octubre del 2016. Los analistas de Wall Street habían pronosticado un crecimiento.