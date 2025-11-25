Tecnología

Donald Trump pone en marcha la “Misión Génesis” para impulsar investigación científica con IA

Por AFP

El presidente Donald Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que establece la “Misión Génesis” en Estados Unidos, una iniciativa destinada a multiplicar las capacidades del gobierno en materia de inteligencia artificial (IA) para acelerar la investigación y los descubrimientos científicos.








