Hay, empero, otras situaciones. Por ejemplo, el visor de calidad de la Sutel, al 17 de junio anterior, muestra que no todos los operadores obtienen calificaciones superiores al 80% exigida por los reglamentos en velocidad y latencia. Se agrega que, ante el aumento del trafico residencial en las horas pico, los operadores no tienen la posibilidad o no ajustan las capacidades de las redes.