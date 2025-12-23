Tecnología

El 2025 fue el año de pruebas con la IA y de avances en otras tecnologías; en 2026 se deben ver resultados de las inversiones

Además de avances en IA, el año cierra con un recuento de hitos en robótica y computación cuántica, así como pendientes

Por Carlos Cordero Pérez

El presente 2025 fue el año donde el paso a la inteligencia artificial (IA) se confirmó como prioritario y estratégico en empresas e instituciones, a nivel global y local, mientras otras tecnologías dieron pasos decisivos como la robótica, la computación cuántica y las redes de quinta y sexta generación (5G y 6G), esta última con pruebas en Asia.








