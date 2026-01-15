Tecnología

El actor Matthew McConaughey toma la iniciativa: patenta su imagen con audios y vídeos para protegerla de la IA

Matthew McConaughey tiene una participación en capital en la ‘startup’ ElevenLabs, especializada en voces y que creó una versión IA de su voz

Por AFP

Nueva York, Estados Unidos — El actor estadounidense Matthew McConaughey presentó extractos de su voz y de videos ante las autoridades de propiedad intelectual de Estados Unidos para patentarlos y evitar que su imagen sea utilizada sin su consentimiento en plataformas de inteligencia artificial (IA).








