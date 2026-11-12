Tecnología

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, deja cargo tras revelaciones de sus relaciones con supuesta espía china y con excolaboradora, además de la caída de valor del fabricante de chips para la IA

Las revelaciones causaron impacto en el mercado de inversionistas, con la caída del precio de las acciones y del valor de Nvidia, en medio de la incertidumbre sobre las apuestas por las firmas de IA

Por Carlos Cordero Pérez

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Jensen Huang renunció el jueves como director ejecutivo de Nvidia, gigante del sector de la inteligencia artificial (IA), tras revelarse que mantuvo dos relaciones extramatrimoniales, incluida una con una mujer acusada de espiar para China.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".