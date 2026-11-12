El CEO de Nvidia, Jensen Huang, deja cargo tras revelaciones de sus relaciones con supuesta espía china y con excolaboradora, además de la caída de valor del fabricante de chips para la IA

Jensen Huang renunció el jueves como director ejecutivo de Nvidia, gigante del sector de la inteligencia artificial (IA), tras revelarse que mantuvo dos relaciones extramatrimoniales, incluida una con una mujer acusada de espiar para China.

El consejo de la empresa informó en un comunicado que Huang, que lideraba el grupo hacía más de 30 años, dejó sus cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, con efecto inmediato.

La directora financiera Colette Kress ejercerá como CEO interina mientras mantiene su función en el área financiera y el consejo evaluará candidatos internos y externos para un reemplazo permanente.

The New York Times informó que Jensen, que fue fundador de Nvidia, culminó así una caída rápida e impactante para una de las figuras más poderosas del auge de la industria de la IA.

El consejo de administración de la empresa se reunió durante varias horas este miércoles 11 de noviembre para sopesar el futuro de Jensen Huang tras las revelaciones de que mantenía relaciones extramatrimoniales con una ejecutiva que dependía de él y con una mujer que, según las agencias de inteligencia estadounidenses, espiaba para China.

Hoy jueves, el consejo informó que iniciará la búsqueda de un reemplazo permanente y que considerará candidatos tanto internos como externos.

The New York Times informó ayer miércoles que, según cinco personas que trabajaron en Nvidia, Jensen Huang también tuvo una relación extramatrimonial con una ejecutiva que dependía directamente de él.

El código de conducta de Nvidia indica a los empleados que “eviten situaciones en las que sus acciones generen conflictos”, incluidas las “relaciones personales”, y la empresa afirma que “investiga con prontitud las denuncias de mala conducta”.

Entre los ejecutivos tecnológicos globales, pocos tienen tanta influencia como Jensen Huang en la postura de Donald Trump respecto a la IA y China.

Incluso persuadió a Trump para que revocara la prohibición de la venta de chips a China. Nvidia, además, donó al menos $20 millones a un fondo para el proyecto del salón de baile de la Casa Blanca de Trump.

Durante la última semana, Trump defendió a Huang como “hombre honorable” y afirmó que Huang le dijo que desconocía que Alice Huang fuera agente de inteligencia de Pekín.

Jensen Huang fue fundador, presidente y CEO de Nvidia hasta esta semana cuando la firma perdió valor en el mercado tras los escándalos de las relaciones extramatrimoniales de Huang con una ex-colaboradora y con una supuesta espía china. (JOEL SAGET/AFP)

Incertidumbre

La salida de Huang abre un capítulo incierto para Nvidia, el principal fabricante de chips de IA, y tendrá repercusiones generalizadas en momentos en los que aumentan las especulaciones alrededor del valor de las firmas de IA.

Durante más de tres décadas, Huang convirtió a Nvidia en una de las empresas que cotizan en bolsa más valiosas del mundo, controlando aproximadamente el 90% del mercado de los chips avanzados, que son componentes esenciales de los proyectos de IA.

Es, según el Times, uno de los actores de una industria que impulsa la economía de Estados Unidos y que se encuentran en el centro de la pugna con China por el dominio de la IA.

Fue el Times el que reveló que Huang tuvo una aventura con una empresaria china llamada Alice Huang, quien fue reclutada por la principal agencia de inteligencia de China para recabar información sobre él. El mismo presidente Trump fue advertido sobre esta relación, pero la Casa Blanca no tomó ninguna medida.

Aunque Nvidia declaró que no tenía “motivos para creer” que Jensen Huang hubiese comprometido la seguridad nacional o los secretos de la empresa, su junta directiva abrió una investigación a la que sumó las nuevas revelaciones de una relación de Huang con una excolaboradora de la firma.

El precio de las acciones de la compañía cayó desde las primeras informaciones sobre la relación entre Jensen y Alice Huang y tras las operaciones posteriores al cierre del miércoles, mientras la junta de Nvidia se reunía.

Según el diario El País, de España, la empresa que alcanzó la mayor capitalización bursátil de la historia perdió el 30% de su valor en un mes: el 6 de octubre, Nvidia alcanzó su máxima cotización de $243,37 por acción, con lo que quedó valorada en $5,8 billones de dólares y algunos analistas decían que podía llegar a $12 billones. Ahora, el precio “está en poco más de cuatro”.

Yahoo! Finance reportó este jueves que el precio de las acciones de Nvidia estaba por la mañana en $162,04, una caída de 6,73% desde los $173,3 del cierre de ayer miércoles. A las 9:00 a.m., hora del Este, estuvo a $149,27.

China rechazó las acusaciones de espionaje, pero funcionarios estadounidenses sospechan que Megaspeed, la empresa singapurense en la que Alice Huang ocupaba un alto cargo ejecutivo, ayudó a introducir de contrabando chips restringidos en China. La embajada china calificó las acusaciones de “calumnias”.

Cinco cosas que hay que saber de Nvidia

El gigante tecnológico estadounidense Nvidia comenzó como una empresa emergente conocida sobre todo en el mundo de los videojuegos, pero se convirtió en líder mundial de chips para la inteligencia artificial y en un actor clave en Wall Street.

La compañía atraviesa un momento de turbulencias tras las revelaciones de que su director ejecutivo, Jensen Huang, mantuvo una relación extramatrimonial con una empresaria china sospechosa de espiar para Pekín y también tuvo otra relación con una ex-colaboradora que le reportaba directamente.

Actor clave de la IA

Detrás de la marca Nvidia se esconde el motor de la nueva generación de IA, capaz de crear texto, música, imágenes o vídeo a partir de una consulta en lenguaje natural.

Las llamadas Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU, por sus siglas en inglés) funcionan como unidades de cálculo mucho más rápidas y potentes que un microprocesador convencional (CPU).

Estas piezas son elementos indispensables para gestionar en tiempo real las solicitudes de los usuarios de la IA generativa, que requieren el procesamiento de cantidades masivas de datos. Según la consultora TrendForce, ChatGPT necesita unas 30.000 GPUs para funcionar.

Google también es un importante consumidor de procesadores de Nvidia para su actividad de informática en la nube, al igual que Amazon o Microsoft.

Fundación

La empresa fue fundada en 1993 por tres exempleados de grandes grupos informáticos: Jen-Hsun Huang (que ahora se hace llamar Jensen), Chris Malachowsky y Curtis Priem. Sin embargo, tardaron en encontrar un nombre.

En una entrevista concedida a la revista estadounidense Fortune en 2017, Huang explicó que Nvidia proviene de las letras N y V que se utilizaban en los nombres de sus archivos, en referencia a Next Version (próxima versión).

Se decantaron por el término latino “invidia” (envidia) para bautizar su empresa, aunque le quitaron la primera “i”.

Pero “invidia” también puede asociarse al concepto “mal de ojo”, un significado que se plasma en el logotipo de la empresa: un ojo estilizado de color verde y blanco.

De los videojuegos a los centros de datos

Tras su lanzamiento, Nvidia se erigió en la primera empresa dedicada exclusivamente a los procesadores gráficos, con la esperanza de aprovechar el auge de los videojuegos, que empezaban a ofrecer animaciones más sofisticadas y gráficos en 3D.

Nvidia lanzó la primera GPU del mundo en 1999 y, con la revolución de Internet, desarrolla procesadores adaptados a los centros de datos.

Estas infraestructuras permiten a empresas y particulares acceder a una potencia informática hasta entonces reservada a un puñado de investigadores y grandes empresas tecnológicas.

Muy por delante de la competencia

Sus principales rivales en el mercado de las tarjetas gráficas son dos grupos estadounidenses, AMD (Advanced Micro Devices) e Intel, cuyos orígenes se remontan tiempo atrás.

Según la consultora Jon Peddie Research, Nvidia representó alrededor del 90% de las GPU autónomas suministradas en todo el mundo durante el primer trimestre de 2026.

Nvidia diseña sus procesadores, pero no cuenta con una planta de producción propia, a diferencia de AMD y Apple.

El grupo se muestra deliberadamente evasivo en cuanto a su cadena de suministro. Pero varios especialistas y medios de comunicación afirman que su principal fabricante es Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), referente mundial en semiconductores.

En 2024, Nvidia se convirtió en la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo, aunque ahora se disputa ese puesto con Apple y Microsoft.

Chaqueta de cuero

Nacido en Taiwán hace 63 años, Jensen Huang es un directivo atípico, de estilo directo, aficionado al humor seco y de aspecto desenfadado.

Como le ocurrió a Steve Jobs, cofundador de Apple, con su jersey de cuello alto, la chaqueta de cuero que suele llevar en las presentaciones de Nvidia se ha convertido en su sello distintivo.

Poco después de crear la empresa, Huang, partidario de asumir riesgos, renunció a un contrato con el gigante de las consolas Sega para reorientarse hacia un nuevo procesador capaz de competir en el mercado de los ordenadores personales, lo que casi la arrastró a la quiebra.

En los últimos años, se convirtió en una de las voces más influyentes del sector y ha defendido con firmeza los modelos de IA “abiertos”, libremente reutilizables y modificables, incluidos los chinos.