El doble desafío de la IA: mayor demanda de electricidad y transformación de los centros de datos

La IA exige más centros de datos, capacidad de procesamiento y electricidad: mientras las grandes firmas avanzan en proyectos monumentales, los ‘datacenters’ pequeños deberán optar por la actualización tecnológica

Por Carlos Cordero Pérez

La rápida evolución de la inteligencia artificial (IA) exige a las compañías una infraestructura de mayor poder.








