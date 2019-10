— No entiendo suficiente la regulación bancaria costarricense. Entonces, no sé qué tan complicado pueda ser. Otro desafío es que el mercado de Costa Rica no es tan grande como para que una fintech tenga suficiente escala independiente. Pero, definitivamente, el futuro de la banca en Costa Rica, Centroamérica, Latinoamérica y el mundo es de empresas de tecnología, de la misma forma que el futuro del transporte es Uber, de entretenimiento es Netflix y de retail es Amazon. El futuro de la banca son empresas de tecnología.