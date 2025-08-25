Tecnología

El rápido avance de la IA generativa lleva a Netflix a tomar cartas en el asunto: vea de que se trata

La plataforma de ‘streaming’ Netflix reportó en 2024 un beneficio neto de $8.712 millones y superó los 300 millones de suscriptores a nivel global

Por Mathew Chaves y Europa Press

La inteligencia artificial es el motor secreto detrás del éxito de Netflix. La compañía ha sido pionera en el uso de algoritmos y aprendizaje automático para transformar la experiencia del espectador.








