Tecnología

El sector de software vive un cambio radical con la IA: así transforma a las desarrolladoras y facilita la fundación de ‘startups’ en Costa Rica

La inteligencia artificial cambia el mercado, la oferta, la demanda, la producción y la operación de las firmas de software, así como derriba las barreras para fundar ‘startup’.

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Por Carlos Cordero Pérez

El avance de la inteligencia artificial (IA) ya hace que emprendimientos tecnológicos necesiten de menos recursos y personal para crear un negocio. Algunos son incluso unipersonales, cuando antes podían necesitar de equipos con muchas personas.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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