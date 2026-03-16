Empresa estadounidense compra compañía de Costa Rica para acelerar soluciones de Inteligencia Artificial; conozca cuál es

Jon Thomsen, CEO de Atmosera, estuvo por primera vez en Costa Rica a principios de la década de los 90 como parte del Cuerpo de Paz apoyando una organización no gubernamental en asesoría en negocios y cada vez que puede viene de visita al país. Ahora tendrá oportunidad de mejorar su español, tras la adquisición de la informática costarricense Hikru, para enfocarse en América Latina con soluciones y como socio de Microsoft.

Antes, tuvo un recorrido a nivel corporativo que le permitió conocer más de la región latinoamericana y atender clientes de alto nivel en Estados Unidos. Al final de aquella década fue asignado por Salomon Brothers (previo a ser adquirida por Smith Barney) a Chile, donde trabajó con empresas de telecomunicaciones, aerolíneas y conglomerados que participaban en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Al regresar a EE. UU. se incorporó a una firma de comunicaciones, donde fue analista de renta variable para Latinoamérica y director de finanzas. Esta compañía fue adquirida por Enron, de donde Thomsen salió un año antes de su quiebra. Durante su paso por Enron fue responsable de construcción de redes de fibra óptica en Brasil, Colombia, Puerto Rico y México. Incluso fue uno de los fundadores del Consejo de Administración de NAP de las Américas, un centro de datos que concentra el 90% del tráfico de América Latina con el resto del mundo.

En Enron también codirigió un fondo estratégico de $120 millones para iniciativas de banda ancha y fue vicepresidente y gerente general de Enron Broadband Services para Latinoamérica.

Después pasó por firmas como Lite Harvest Foods, enfocada en alimentos saludables, y Ecos (luego Ecova tras la adquisición por otra compañía llamada Advantage IQ), dedicada a eficiencia energética y energía renovable para empresas públicas de EE. UU. y compañías Fortune 100. En 2014, Thomsen se incorporó a Atmosera. Aquí fue vicepresidente ejecutivo de operaciones y actualmente es el CEO.

Desde esa posición le llamó la atención la desarrolladora Hikru. “Me encanta Costa Rica”, dijo Thomsen, en entrevista con El Financiero. “Tengo muchos amigos allá. Es un país muy especial en mi vida”.

La compañía adquirió a Hikru pensando en su expansión a la región, en un momento en el que la firma costarricense sostenía un ritmo de crecimiento acelerado atendiendo a clientes de EE. UU., entre las que estaba Atmosera.

“Atmosera llegó antes (a plantear la integración), un año antes de lo que nosotros pensábamos. Fue una transacción muy natural por la compatibilidad del ADN de ambas empresas“, dijo Pablo Rodríguez, cofundador y COO de Hikru. Lo que aceleró el proceso es el contexto tecnológico actual. “El interés en la IA juega un rol muy fuerte”, explicó Rodríguez, que ahora es vicepresidente ejecutivo en Atmosera, a cargo del staff.

Las perspectivas son positivas. De acuerdo con IDC y Gartner, la inversión en tecnología de información (TI) crecería hasta $118.000 millones para el 2028 en América Latina. Asimismo, el 80% de las empresas de la región invertirán hasta $1.300 millones en IA y automatización avanzada para este 2026.

En Costa Rica en los últimos años se sucedieron varias adquisiciones de firmas costarricenses como Avantica (ahora Encora), Proximity (Next Curve Technology), Isthmus Software (3Pillar Global) y Codisa (IFX Codisa), que recién anunció la compra también de Reico.

“El equipo de Hikru ha construido una reputación impresionante en ingeniería y entrega en software, datos e IA y por sus relaciones de confianza con los clientes”, escribió Jon Thomsen, CEO de Atmosera, en su perfil de Linkedin este lunes 16 de marzo (Reproducción EF/Reproducción EF)

Hikru llegó a tener 65 colaboradores en Costa Rica y en la región.

En el top

Cuando Thomsen ingresó a la firma, Atmosera brindaba servicios de centro de datos y de Internet Service Provider desde 2001. Al tiempo cambió a servicios de infraestructura en la nube, plataformas avanzadas de datos, aplicaciones, operaciones de seguridad y ahora IA a través entornos administrados de Azure de Microsoft a nivel empresarial.

Atmosera tiene sede en Portland, Oregon, y cuenta con 200 colaboradores. Tiene clientes en industrias de manufactura, comercio al detalle, servicios financieros, salud y entidades gubernamentales. Entre ellos, una reconocida plataforma de streaming y una muy importante organización de deportes en EE. UU.

Thomsen conoció a Hikru cuando la informática tica empezó a trabajar para Atmosera en el desarrollo de soluciones mediante el modelo de nearshoring. En mayo del 2024, en un viaje que realizó a Costa Rica empezó a conversar sobre la integración.

“Hikru tiene una cultura de ingeniería excelente y un talento increíble. Top of the top. Es muy fácil trabajar juntos. Tenemos la misma visión de crecer juntos. Y Costa Rica es un centro de tecnología muy importante en Latinoamérica. Estamos creando una compañía para el largo plazo”, afirmó Thomsen.

La firma costarricense empezó a operar en 2024 tras la fusión de otras dos desarrolladoras: Equilibrium y Creek Software. Nació como una firma AI First, para ofrecer soluciones y servicios que incorporan la IA en su funcionamiento. En la actualidad cuenta con oficinas dentro de WeWork y unos 65 colaboradores en Costa Rica y en otros países de la región.

Cuando Atmosera las contactó, ya Hikru atendía firmas de EE. UU. de aviación, energía y otros sectores, en particular de la costa oeste. Además, al desarrollar soluciones con tecnología de Microsoft, empezó a tener mayor interés en el mercado latinoamericano. La operación se consolidó y creció.

“Veníamos creciendo a buen ritmo”, afirmó Rodolfo Zamora, también fundador y CEO de Hikru, ahora vicepresidente regional de ventas de Atmosera. “Fue un año bastante exitoso para nosotros y también retador, pues el consumo de los servicios que ofrecíamos iba en alzada”.

Tenían dos opciones: acelerar la transformación de los servicios o acercarse a una firma de alta escala con posicionamiento en el cambio digital con servicios en IA. Y la firma con la que se encontraron es Atmosera, uno de los primeros socios de Microsoft a nivel global. Por la afinidad entre ambas compañías el paso fue casi natural. Ambas compañías no dieron a conocer el monto de la inversión.

Alan Ocampo, Rodolfo Zamora y Pablo Rodríguez, cofundadores de Hikru. (Hikru/OptiCore AI, Hikru)

Hacia la región

La mayor coincidencia fue que ambas empresas aumentaron el interés por el mercado de América Latina.

Para Hikru es la posibilidad de presentarse como una firma de mayor reconocimiento y para Atmosera la oportunidad de contar con talento de alto nivel que conoce la región. Además, la firma estadounidense tiene una amplia experiencia. “Atmosera ya ha hecho 500 veces en EE. UU. muchas de las cosas que vamos a impulsar en la región”, dijo Rodríguez.

La integración se cerró con rapidez. Ya los colaboradores y los ejecutivos de Hikru se integraron a la estructura de Atmosera y por ahora solo están pendientes unos ajustes de los procesos internos. La recepción entre los clientes actuales y potenciales, así como en Microsoft, es muy positiva.

La principal ventaja que ofrecerán es la integración de servicios y soluciones de todo el portafolio de Microsoft. “Ahora tenemos la capacidad para atender empresas de cualquier tamaño y de cualquier nivel”, dijo Zamora.

Según Thomsen, las empresas de alto nivel en la región deben recurrir a diferentes proveedores para resolver sus necesidades tecnológicas. Ahora podrán encontrar los diferentes servicios en Atmosera, incluyendo la migración a las plataformas Azure de Microsoft, enfocadas en la transformación y la modernización digital y con IA.

El reto para las empresas de la región es la modernización, organización y unificación de sus datos para tomar mejores decisiones, junto con la gestión, la gobernanza y la seguridad de la información para estar preparadas para la IA.

“Podemos hablar de autenticidad, experiencia, brindar valor en ese viaje”, dijo Thomsen. “Vamos a continuar invirtiendo en Costa Rica. Es un hub muy importante de experiencia y talento. Y yo mejoraré mi español”.