Tecnología

Empresa estadounidense compra compañía de Costa Rica para acelerar soluciones de Inteligencia Artificial; conozca cuál es

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

Jon Thomsen, CEO de Atmosera, estuvo por primera vez en Costa Rica a principios de la década de los 90 como parte del Cuerpo de Paz apoyando una organización no gubernamental en asesoría en negocios y cada vez que puede viene de visita al país. Ahora tendrá oportunidad de mejorar su español, tras la adquisición de la informática costarricense Hikru, para enfocarse en América Latina con soluciones y como socio de Microsoft.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
AtmoseraHikruinteligencia artificialIAnubeMicrosoft
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.