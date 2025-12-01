Tecnología

Esta madre perdió a su hijo por el acoso digital; su lucha forjó la prohibición de redes más estricta del mundo

Por AFP

La piel de Mia Bannister está tatuada en homenaje a su hijo Ollie. Su suicidio tras luchar contra el acoso en línea empujó a esta madre australiana a luchar por la primera ley del mundo para prohibir las redes sociales a los niños.








Mia Bannisterredes sociales
AFP

AFP

