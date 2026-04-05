Tecnología

Este bot creado por un tico atiende las llamadas telefónicas de sus clientes, recibe el pedido y coordina el envío

El siguiente paso en la evolución de los asistentes inteligentes de atención a clientes es el ‘voicebot’, con mayores capacidades y funcionalidades empezando por la atención de llamadas telefónicas

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Por Carlos Cordero Pérez

El cliente del negocio hace la llamada a un número telefónico, pregunta y hace el pedido. Pero no lo atiende ninguna persona. Tampoco es un chatbot al que hay que escribirle mediante Messenger o WhatsApp.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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