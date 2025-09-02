Tecnología

Fallo antimonopolio Google: juez frena monopolio sin vender Chrome

Por AFP y Redacción EF

Un juez federal de Estados Unidos emitió un histórico fallo antimonopolio contra Google este martes, imponiendo una serie de medidas diseñadas para debilitar su dominio en las búsquedas en línea. Aunque la decisión rechaza la petición del gobierno de forzar la venta del navegador Chrome, sí obliga a la gigante tecnológica a compartir datos clave con sus competidores.








